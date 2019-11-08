Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Французский актер Венсан Кассель признался на русском языке в любви своей жене модели Тине Кунаки, после того как она опубликовала в инстаграме обложку декабрьского номера журнала ELLE Russia со своей фотографией.

"Я люблю тебя, детка!", — прокомментировал пост супруги Кассель.

Его сообщение сразу набрало почти 500 лайков. Пользователи из России стали признаваться в любви звездной паре и просить их приехать к нам в страну.

Венсан Кассель и Тина Кунаки вместе с 2016 года. В августе 2018 они узаконили отношения, несмотря на большую разницу в возрасте — актер старше на 30 лет.