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РИА Новости

В России почти вдвое выросла доля лесных пожаров от гроз

16:32 08.11.2019 (обновлено: 16:33 08.11.2019)
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© AP Photo / Rodrigo AbdГроза
Гроза
© AP Photo / Rodrigo Abd
Гроза. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доля лесных пожаров, вызванных грозами, составила 28% от общего числа пожаров в РФ в 2019 году, это почти вдвое больше, чем четыре года назад, сообщили РИА Новости в Рослесхозе.
"По данным статистики возникновения лесных пожаров, за последние четыре года наблюдается рост зарегистрированных лесных пожаров от гроз: с 16% до 28%. В 2018 году – 1897 лесных пожаров, а в 2019 году - 2243", - говорится в справке ведомства.
Как отметили в ведомстве, основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор.
Тушение лесных пожаров
Вчера, 15:37РИА Новости
Рослесхоз спрогнозировал ущерб от лесных пожаров в 2019 году
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РослесхозРоссияОбщество
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