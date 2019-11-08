В России почти вдвое выросла доля лесных пожаров от гроз

"По данным статистики возникновения лесных пожаров, за последние четыре года наблюдается рост зарегистрированных лесных пожаров от гроз: с 16% до 28%. В 2018 году – 1897 лесных пожаров, а в 2019 году - 2243", - говорится в справке ведомства.