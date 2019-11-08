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РИА Новости

В ГД предложили установить переходный период для ввода маркировки лекарств

16:29 08.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Исаев
Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Исаев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Большинство аптек не готово к введению обязательной маркировки лекарств с 1 января, для ее внедрения следует предоставить переходный период в полгода, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму на следующей неделе, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Необходим переходный период, который обеспечит возможность включиться в систему обязательной маркировки для всех, кто не успел встроиться. Такой переходный период нам видится до 1 июля 2020 года, и соответствующий законопроект мы внесем вместе с группой коллег уже на следующей неделе", - приводятся в сообщении пресс-службы фракции слова Исаева, который также является главой межфракционной рабочей группы ГД по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.
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Как пояснил депутат Госдумы, сопредседатель Центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский, мониторинг готовности к обязательной маркировке показал, что большинство аптечных организаций к переходу на новую систему с 1 января 2020 году не готово. По словам депутата, регионы находятся в разной степени готовности к вводу обязательной маркировки.
"Москва, Петербург, Казань, к примеру, могут уже с 1 января следующего года полностью встроиться в систему обязательной маркировки лекарственных препаратов. При этом во многих субъектах ситуация складывается не так оптимистично, некоторые не готовы совсем, им нужно больше времени. Особенно это ощущается на уровне младшего персонала аптек, который напрямую взаимодействует с гражданами – чаще всего они не в курсе темы и не могут проконсультировать людей", - приводятся в сообщении слова Боярского.
Кроме того, отметил парламентарий, в рамках мониторинга, проведённого сторонниками "Единой России", звучали разные предложения и комментарии от аптечных организаций.
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"Сторонники "Единой России" проверили 2912 аптек в 65 регионах, и во время нашего опроса многие несетевые аптеки озвучивали серьезные опасения в связи с отменой единого налога на вменённый доход. Под ударом окажутся именно небольшие аптеки, не входящие в состав крупных сетевых организаций, многие из них могут прекратить свое существование по экономическим причинам. Этот вопрос мы обязательно поднимем в рамках рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств", - подчеркнул депутат.
Обязательная маркировка всех лекарств начнется в России с 1 января 2020 года. При этом с 1 октября фармпроизводители уже наносят код маркировки на препараты для лечения редких заболеваний, а участники оборота таких лекарств вносят в систему сведения о препаратах на всех этапах их движения. Как отметила заместитель начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Елена Кудрявцева, благодаря маркировке еще на этапе эксперимента было выявлено правонарушений (повторных вбросов и перепродаж препаратов, купленных на госторгах) на сумму более 500 миллионов рублей.
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23 ноября 2017, 16:50РИА Новости
Сроки перехода на маркировку лекарств в РФ можно продлить, считает депутат
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Сергей БоярскийАндрей ИсаевРосздравнадзорГосдума РФЕдиная РоссияМоскваРоссияКазаньОбщество
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