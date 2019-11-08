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РИА Новости

В Петербурге продлили арест водителю, совершившему наезд на полицейского

16:29 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания Евгения Сапенко, который наехал автомобилем на полицейского, на 72 часа, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
"Суд продлил на трое суток арест Сапенко. Судебное заседание отложено по ходатайству следствия для сбора документов, подтверждающих его позицию", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Согласно оглашенной в суде представителем следствия информации, Сапенко совершил преступление в состоянии опьянения, вызванного неустановленным веществом, ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также к административной ответственности за грубое нарушение общественного порядка.
Ранее сообщалось, что 6 ноября на перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе водитель автомобиля Volkswagen не выполнил требование сотрудников полиции предоставить для проверки документы и попытался скрыться. Автомобиль был остановлен на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибунца. Однако когда полицейские подошли к иномарке, водитель попытался скрыться и совершил наезд на одного из сотрудников. Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль. Водитель был задержан на улице Пионерстроя, сам автомобиль был обнаружен брошенным неподалеку.
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