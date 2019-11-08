В Петербурге продлили арест водителю, совершившему наезд на полицейского

"Суд продлил на трое суток арест Сапенко. Судебное заседание отложено по ходатайству следствия для сбора документов, подтверждающих его позицию", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Согласно оглашенной в суде представителем следствия информации, Сапенко совершил преступление в состоянии опьянения, вызванного неустановленным веществом, ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также к административной ответственности за грубое нарушение общественного порядка.