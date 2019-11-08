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РИА Новости

В Молдавии Соцпартия инициировала вотум недоверия правительству

16:24 08.11.2019
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© Flickr / Guttorm FlatabøЗдание правительства Молдавии
Здание правительства Молдавии
© Flickr / Guttorm Flatabø
Здание правительства Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Майи Санду, заявил депутат-социалист Василий Боля.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Соцпартия готовит вотум недоверия правительству из-за того, что премьер взяла на себя ответственность перед парламентом за отбор кандидатов на пост генпрокурора.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
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"Мы ознакомились с нормами законодательства, фракция социалистов сегодня выдвигает вотум недоверия правительству Майи Санду за то, что кабмин взял на себя ответственность за изменение закона о генеральной прокуратуры", - сказал Боля с трибуны парламента.
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Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
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