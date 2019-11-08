В Молдавии Соцпартия инициировала вотум недоверия правительству

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Соцпартия готовит вотум недоверия правительству из-за того, что премьер взяла на себя ответственность перед парламентом за отбор кандидатов на пост генпрокурора.

"Мы ознакомились с нормами законодательства, фракция социалистов сегодня выдвигает вотум недоверия правительству Майи Санду за то, что кабмин взял на себя ответственность за изменение закона о генеральной прокуратуры", - сказал Боля с трибуны парламента.