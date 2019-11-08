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РИА Новости

В Самарской области впервые провели совместное заседание два комитета СФ

16:17 08.11.2019 (обновлено: 16:18 08.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару
© РИА Новости / Алексей Куденко
САМАРА, 8 ноя — РИА Новости. Самарская область стала первым регионом, где прошло совместное выездное заседание сразу двух комитетов Совета Федерации, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в Самаре состоялось выездное заседание комитетов Совета Федерации по международным делам и экономической политике… Выездное заседание сразу двух комитетов Совфеда, посвященное конкретному региону, состоялось впервые", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, основной темой заседания стало международное сотрудничество Самарской области. По словам главы региона Дмитрия Азарова, правительство Самарской области уделяет серьезное внимание развитию международного сотрудничества в самых разных сферах — торгово-экономической, научно-образовательной, социокультурной. Он отметил, что очень многое для развития культурных связей регион получил в 2018 году, когда Самара принимала матчи чемпионата мира по футболу. "Во время чемпионата к нам в регион приехали представили 140 государств, в том числе представители посольств и дипломатических миссий. Мы эти контакты продолжаем", - цитирует Азарова пресс-служба.
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, регион занимает одно из ведущих мест среди субъектов РФ по объемам внешней торговли, имеет стабильные торгово-экономические отношения более чем со 100 странами мира.
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По данным пресс-службы, председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов во время заседания отметил проблему отсутствия методики расчета показателей исполнения федеральных проектов по экспорту, что не позволяет оперативно контролировать степень достижения целей нацпроекта. Азаров предложил изучить разработанную Самарской областью совместно с Федеральным казначейством систему мониторинга показателей нацпроектов. В перспективе эта наработка, по информации пресс-службы, может лечь в основу создания системы мониторинга за ходом реализации нацпроектов в РФ.
По итогам заседания Кутепов предложил уже на следующей неделе оформить все предложения правительства Самарской области документально для того, чтобы члены комитета Совета Федерации обсудили их с профильными федеральными министерствами.
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