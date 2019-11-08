В Самарской области впервые провели совместное заседание два комитета СФ

По данным пресс-службы, основной темой заседания стало международное сотрудничество Самарской области. По словам главы региона Дмитрия Азарова, правительство Самарской области уделяет серьезное внимание развитию международного сотрудничества в самых разных сферах — торгово-экономической, научно-образовательной, социокультурной. Он отметил, что очень многое для развития культурных связей регион получил в 2018 году, когда Самара принимала матчи чемпионата мира по футболу. "Во время чемпионата к нам в регион приехали представили 140 государств, в том числе представители посольств и дипломатических миссий. Мы эти контакты продолжаем", - цитирует Азарова пресс-служба.