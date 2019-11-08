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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

К 75-летию Победы в Польше создадут карту памятников воинам-освободителям

16:15 08.11.2019 (обновлено: 17:54 08.11.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПресс-конференция, посвященная реализации проекта "Польша. Карта освобождения"
Пресс-конференция, посвященная реализации проекта Польша. Карта освобождения
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В мае 2020 года планируется выход в свет интерактивной карты "Польша. Карта освобождения" с метками, где расположены памятники воинам-освободителям на территории Польши. Реализацией проекта занимается польская общественная организация "Содружество Kursk", об этом в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня" рассказал руководитель содружества Ежи Тыц.
"Один из самых сложных проектов, которые мы задумали в год празднования 75-летия Победы, – это "Польша. Карта освобождения". В рамках этого проекта мы хотим создать интернет-сервис для пользователей, где на карте Польши будут метки с расположением памятников и братских могил советских и польских солдат", – отметил руководитель общественной организации "Содружество Kursk".
Также спикер пояснил, что к каждой метке будет составлена карточка с фотографией этого объекта и историей его происхождения, к какому историческому событию военного периода он приурочен. Также члены содружества планируют использовать архивные кадры, что даст пользователям представление о том, как постаменты выглядели в момент установки и как выглядят сейчас.
"Содружество "Kursk" занимаемся реконструкцией и реставрацией военных и исторических памятников, а создание подобной карты поможет нам в работе по восстановлению этих объектов. Будет наглядно показано, в каком состоянии они находятся. Напомню, что в Польше расположено порядка 600 памятников", – пояснил Ежи Тыц.
Как отметил Тыц, карта будет создана на основании приложения к российско-польскому межправительственному соглашению о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года.
Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти в числе прочего снести советские памятники. По подсчетам Института национальной памяти Польши, это касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых – памятники солдатам Красной армии. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений.
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80 лет с начала Второй мировой войныЕжи ТыцПольша
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