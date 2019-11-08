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РИА Новости
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Рябков обсудил с замгендиректора МАГАТЭ ситуацию вокруг Ирана

16:13 08.11.2019 (обновлено: 16:24 08.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с заместителем гендиректора МАГАТЭ - руководителем департамента гарантий Секретариата агентства Массимо Апаро ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, встреча прошла 8 ноября.
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"Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам, связанным с применением гарантий Агентства, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - заявили в министерстве.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФМАГАТЭСергей РябковРоссияИранВ мире
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