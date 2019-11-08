В Самаре из-за смерти пассажира вынужденно сел самолет

САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Самолет, летевший из московского Домодедово в Фергану (Узбекистан), в пятницу совершил вынужденную посадку в Самаре из-за смерти пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта.
По ее данным, рейс Домодедово-Фергана совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия пассажира, находящегося на борту.
"На момент прибытия медиков на борт пассажир, к сожалению, скончался", - сказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, предварительной причиной смерти пассажира – уроженца Узбекистана – стал инфаркт с отеком в легкие.