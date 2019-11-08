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РИА Новости

Еще десять регионов присоединились к цифровому вещанию на ОТР

16:10 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКомплекс телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР) в телецентре "Останкино"
Комплекс телеканала Общественное телевидение России (ОТР) в телецентре Останкино
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Еще 10 субъектов РФ вышли в цифровое вещание на Общественном телевидении России (ОТР), в ночь на пятницу были проведены необходимые технические работы в регионах, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
С 29 ноября программам региональных телеканалов будет выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером. Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Пятого ноября региональные программы в эфире ОТР появились в двух тестовых субъектах: Омской и Калининградской областях.
"В ночь с 7 на 8 ноября в десяти регионах России произвели переконфигурацию сети. Теперь, уже с учетом разницы во времени, практически прошел первый рабочий день... По 10 регионам - 110 звонков (с вопросами от граждан - ред.) в общей сложности", - сказал Волин на брифинге о включении в состав программ цифрового эфирного телевещания информационных блоков региональных телеканалов.
Так, технические работы по переключению сети в ночь на пятницу проводились в Еврейской автономной области, Иркутской и Магаданской областях, Камчатском и Приморском краях, Бурятии, Якутии, Сахалинской области, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе.
Комплекс телеканала Общественное телевидение России (ОТР) в телецентре Останкино
28 октября, 14:35РИА Новости
Программы региональных телеканалов появятся в эфире ОТР в конце ноября
Волин сообщил, что следующее переключение запланировано в ночь на 12 ноября. К 20-м числам, отметил замминистра, будет переключена сеть по всей стране, а с 29 ноября начнется вещание.
Переход России от аналогового к цифровому телевещанию начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходило поэтапно. Последний 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся Россия перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.
Сотрудник Центра управления полетами во время церемонии отключения аналогового телевещания
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Переход на цифровое телевидениеАлексей ВолинОбщественное телевидение РоссииРоссияОбщество
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