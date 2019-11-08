Еще десять регионов присоединились к цифровому вещанию на ОТР

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Еще 10 субъектов РФ вышли в цифровое вещание на Еще 10 субъектов РФ вышли в цифровое вещание на Общественном телевидении России (ОТР), в ночь на пятницу были проведены необходимые технические работы в регионах, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин

С 29 ноября программам региональных телеканалов будет выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером. Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Пятого ноября региональные программы в эфире ОТР появились в двух тестовых субъектах: Омской и Калининградской областях.

"В ночь с 7 на 8 ноября в десяти регионах России произвели переконфигурацию сети. Теперь, уже с учетом разницы во времени, практически прошел первый рабочий день... По 10 регионам - 110 звонков (с вопросами от граждан - ред.) в общей сложности", - сказал Волин на брифинге о включении в состав программ цифрового эфирного телевещания информационных блоков региональных телеканалов.

Так, технические работы по переключению сети в ночь на пятницу проводились в Еврейской автономной области, Иркутской и Магаданской областях, Камчатском и Приморском краях, Бурятии, Якутии, Сахалинской области, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе.

Волин сообщил, что следующее переключение запланировано в ночь на 12 ноября. К 20-м числам, отметил замминистра, будет переключена сеть по всей стране, а с 29 ноября начнется вещание.