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РИА Новости

Суперкомпьютер поможет Сбербанку стать цифровым лидером, считает эксперт

16:01 08.11.2019 (обновлено: 17:22 08.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Созданный Сбербанком суперкомпьютер "Кристофари" поможет ему стать технологическим лидером на российском рынке, а также положительно скажется как на имидже самого банка, так и на имидже страны, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.
Сбербанк в пятницу объявил о создании самого мощного в России компьютера "Кристофари" (Christofari). Суперкомпьютер создан специально для решения задач искусственного интеллекта, по мощности он занимает седьмое место в Европе и 29-е место в мире.
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"Сбербанк сейчас хочет стать технологическим лидером, поэтому появление такого компьютера - шаг именно в этом направлении, и усиление своего имиджа как компании, которая инвестирует в высокие технологии. Это хороший шаг как с научной, так и с имиджевой точки зрения", - сказал он.
Эксперт отметил, что в целом цифровая сфера сейчас находится в центре внимания и властей, и потребителей.
"Появление компьютера, мощного по мировым меркам, дает позитивный эффект для имиджа страны на внешнем пространстве, то есть Сбербанк таким образом заявляет о том, что выполняет важные задачи с точки зрения государства", - указал он.
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Эксперт оценил возможности суперкомпьютера Сбербанка
Ресурсы суперкомпьютера "Кристофари" будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud – AI Cloud. По оценке создателей суперкомпьютера, его использование повысит эффективность решения задач в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников, чат-ботов и в других задачах.
Специалисты Сбербанка и SberCloud создали суперкомпьютер на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Тестовая производительность Kristofari достигла 6,7 PFLOPs.
Мощности суперкомпьютера будут доступны клиентам с 12 декабря 2019 года.
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Сбербанк РоссииРоссияТехнологииЭкономика
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