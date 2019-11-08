Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих

В присутствии архиереев и посла Греции патриарх заявил, что хотел бы сообщить "о важном событии".

"С сегодняшнего дня наш патриархат вписал в диптих "автокефальную православную церковь Украины" и блаженнейшего митрополита Епифания", — сказал Феодор Второй, отметив, что Александрийский патриархат занимает в диптихе второе место.

Сам патриарх помянул Епифания во время сегодняшней литургии. С этого дня, по его словам, такое поминовение начнется во всех церквях патриархата.

Затем Феодор Второй попросил священника зачитать сообщение о признании ПЦУ, в котором говорится, что иерархи выступили за признание синодального томоса Константинопольского патриарха об автокефалии украинской церкви и внесении ее в диптих.

Молитвенное поминовение глав православных церквей в соответствии с их местом в диптихе (перечне церквей) — знак признания поместной церкви и воплощение единства православия.

В октябре украинских раскольников признала Элладская церковь. И хотя это решение вызвало неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним направил Епифанию поздравительное послание.

Священный Синод РПЦ в ответ заявил о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. Верующим РПЦ не будут благословляться поездки в эти епархии.

Годом ранее РПЦ полностью прервала евхаристическое общение с Константинополем.

Так называемая Православная церковь Украины была создана в декабре 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических структур.

В январе она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии — церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя.