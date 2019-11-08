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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих

16:00 08.11.2019 (обновлено: 18:06 08.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПатриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АФИНЫ, 8 ноя — РИА Новости. Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй. Видеозапись его выступления опубликовало агентство церковных новостей Romfea.
В присутствии архиереев и посла Греции патриарх заявил, что хотел бы сообщить "о важном событии".
"С сегодняшнего дня наш патриархат вписал в диптих "автокефальную православную церковь Украины" и блаженнейшего митрополита Епифания", — сказал Феодор Второй, отметив, что Александрийский патриархат занимает в диптихе второе место.
Сам патриарх помянул Епифания во время сегодняшней литургии. С этого дня, по его словам, такое поминовение начнется во всех церквях патриархата.
Затем Феодор Второй попросил священника зачитать сообщение о признании ПЦУ, в котором говорится, что иерархи выступили за признание синодального томоса Константинопольского патриарха об автокефалии украинской церкви и внесении ее в диптих.
Вселенский патриарх Варфоломей
Вчера, 11:50Религия и мировоззрение
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Молитвенное поминовение глав православных церквей в соответствии с их местом в диптихе (перечне церквей) — знак признания поместной церкви и воплощение единства православия.
В октябре украинских раскольников признала Элладская церковь. И хотя это решение вызвало неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним направил Епифанию поздравительное послание.
Священный Синод РПЦ в ответ заявил о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. Верующим РПЦ не будут благословляться поездки в эти епархии.
Годом ранее РПЦ полностью прервала евхаристическое общение с Константинополем.
Так называемая Православная церковь Украины была создана в декабре 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических структур.
В январе она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии — церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире. Однако фактически ПЦУ оказалась полностью зависимой от Константинополя.
Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоНовости - Религия и мировоззрениеФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Русская православная церковьГрецияУкраинарелигияВ мире
Популярные комментарии
Древних укров в Канаду поведёт, как Моисей.
8 ноября, 16:23
vvab6
2570001
Наверное единственный кому удалось бабки втюхать.
8 ноября, 17:15
Аленка Самойлова
1000013
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