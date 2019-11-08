В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

В конце октября прошла министерская трехсторонняя встреча РФ, Украины Еврокомиссии , по итогам которой никаких решений принято не было. Стороны договорились продолжать консультации и вновь встретиться на уровне министров к концу ноября. При этом действующий контракт на транзит истекает в конце текущего года.

Отвечая на вопрос, будет ли определена дата новой министерской встречи по итогам консультаций в пятницу, замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сказал журналистам перед началом встречи в Брюсселе: "Это будут министры принимать (решение - ред.), мы можем только предлагать".