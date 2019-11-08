Иранские военные сообщили, что сбитый дрон нарушил воздушное пространство

Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото

Вид на один из кварталов Тегерана

ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Сбитый в пятницу беспилотник нарушил воздушное пространство Сбитый в пятницу беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана , заявил командующий силами противовоздушной обороны армии Ирана Алиреза Сабахифард.

Силы противовоздушной обороны Ирана в пятницу сбили беспилотник у портового города Махшахр в провинции Хузестан. Беспилотник был иностранным, отмечали власти провинции.

"Этот решительный шаг и пуск ракет был осуществлен в ответ на нарушение иностранным беспилотником воздушного пространства нашей страны", - говорится в заявлении генерала, опубликованном на официальном сайте армии Ирана.

Армия Ирана не сообщила, какой стране принадлежал беспилотник.

В свою очередь, агентство ISNA опубликовало момент ликвидации летательного средства, показав пуск ракеты.