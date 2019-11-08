Иранские военные сообщили, что сбитый дрон нарушил воздушное пространство

ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Сбитый в пятницу беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана, заявил командующий силами противовоздушной обороны армии Ирана Алиреза Сабахифард.
Силы противовоздушной обороны Ирана в пятницу сбили беспилотник у портового города Махшахр в провинции Хузестан. Беспилотник был иностранным, отмечали власти провинции.
"Этот решительный шаг и пуск ракет был осуществлен в ответ на нарушение иностранным беспилотником воздушного пространства нашей страны", - говорится в заявлении генерала, опубликованном на официальном сайте армии Ирана.
Армия Ирана не сообщила, какой стране принадлежал беспилотник.
В свою очередь, агентство ISNA опубликовало момент ликвидации летательного средства, показав пуск ракеты.
В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе беспилотник США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне утверждали, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.