Педерсен оценил итоги первого раунда переговоров конституционного комитета

"Я думаю, у нас были успешные и хорошие дискуссии. Я думаю, что они провели дискуссии в прагматичном ключе... Стороны начали серьезно слушать друг друга. Иногда это болезненные дискуссии … Но я думаю, что дискуссии были очень профессиональными … Я думаю, что они (дискуссии) прошли гораздо лучше, чем многие ожидали", - сказал он.