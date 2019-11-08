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РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен оценил итоги первого раунда переговоров конституционного комитета

15:59 08.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Первый раунд заседаний конституционного комитета Сирии, начавшийся 30 октября, прошел интенсивно и оказался успешным, заявил на пресс-конференции в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Я думаю, у нас были успешные и хорошие дискуссии. Я думаю, что они провели дискуссии в прагматичном ключе... Стороны начали серьезно слушать друг друга. Иногда это болезненные дискуссии … Но я думаю, что дискуссии были очень профессиональными … Я думаю, что они (дискуссии) прошли гораздо лучше, чем многие ожидали", - сказал он.
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Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииЖенева (город)СирияООНВ мире
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