Педерсен оценил итоги первого раунда переговоров конституционного комитета

ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Первый раунд заседаний конституционного комитета Сирии, начавшийся 30 октября, прошел интенсивно и оказался успешным, заявил на пресс-конференции в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Я думаю, у нас были успешные и хорошие дискуссии. Я думаю, что они провели дискуссии в прагматичном ключе... Стороны начали серьезно слушать друг друга. Иногда это болезненные дискуссии … Но я думаю, что дискуссии были очень профессиональными … Я думаю, что они (дискуссии) прошли гораздо лучше, чем многие ожидали", - сказал он.