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РИА Новости

Россия может быть участником мировой гонки суперкомпьютеров, уверен эксперт

15:56 08.11.2019 (обновлено: 17:21 08.11.2019)
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© Фото : ТГУСуперкомпьютер СКИФ Cyberia в Томском государственном университете
Суперкомпьютер СКИФ Cyberia в Томском государственном университете
© Фото : ТГУ
Суперкомпьютер СКИФ Cyberia в Томском государственном университете. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Россия может быть участником мировой гонки суперкомпьютеров, причем развитие в этом направлении позволит стране эффективнее решать задачи, связанные с технологией искусственного интеллекта (ИИ), заявил РИА Новости руководитель рабочей группы НТИ "Сейфнет", президент объединения "Руссофт" Валентин Макаров.
Сбербанк в пятницу объявил о создании самого мощного в России компьютера "Кристофари" (Christofari). Суперкомпьютер создан специально для решения задач искусственного интеллекта, по мощности он занимает седьмое место в Европе и 29-е место в мире.
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Ряд российских компаний и Сбербанк создадут альянс по развитию ИИ
Эксперт отметил, что в ближайшие три-пять лет работа над развитием ИИ в России будет усиливаться.
"Развитие собственных архитектур и алгоритмов программирования, архитектур построения вычислительных мощностей обязательно позволит России решать задачи ИИ более эффективно, именно благодаря нашим умениям решать математику, использовать алгоритмистику для решения сложных задач. Так было с космосом, так будет и с искусственным интеллектом", - сказал Макаров.
"Развитие суперкомпьютеров продолжается, и гонка суперкомпьютеров в мире продолжается - она естественно связана с ростом задач, которые необходимо решать в информационной безопасности. Россия может входить в эту гонку, потому что у нас есть свои процессоры с собственной архитектурой", - отметил он.
Президент России Владимир Путин в октябре утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. ИИ в ней определен как комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Этот комплекс включает в себя IT-инфраструктуру, программное обеспечение, а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.
Вывеска Сбербанка
Вчера, 15:47РИА Новости
Сбербанк бесплатно предоставит мощности суперкомпьютера учебным заведениям
Ресурсы суперкомпьютера "Кристофари" будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud – AI Cloud. По оценке создателей суперкомпьютера, его использование повысит эффективность решения задач в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников, чат-ботов и в других задачах.
Специалисты Сбербанка и SberCloud создали суперкомпьютер на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Тестовая производительность Kristofari достигла 6,7 PFLOPs.
Мощности суперкомпьютера будут доступны клиентам с 12 декабря 2019 года.
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Искусственный интеллектРуссофтСбербанк РоссииРоссияТехнологии
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