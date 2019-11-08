Украинские силовики подтвердили готовность начать отвод сил у Петровского

"Ближе к 12.00 стало известно о заявлении Мартина Сайдика... Командование и военнослужащие ООС (Операции объединенных сил - ред.) готовы к разведению на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское в 12.00 (13.00 мск - ред.) 9 ноября", - цитирует Агеева агентство УНИАН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского. Позднее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в этом районе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В понедельник ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало. В ДНР заявили о саботаже Киевом отвода сил, добавив, что новая дата будет согласована на встрече в Минске.