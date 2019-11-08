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РИА Новости

Украинские силовики подтвердили готовность начать отвод сил у Петровского

15:51 08.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское
Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское. Архивное фото
КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев подтвердил готовность украинских силовиков начать разведение сил в районе Петровского и Богдановки в Донбассе в субботу в 13.00 мск.
Ранее Киев настаивал на проведении 8 ноября разведения сил и средств в Петровском в Донбассе. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в Петровском в Донбассе начнется 9 ноября в 13.00 мск.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
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"Ближе к 12.00 стало известно о заявлении Мартина Сайдика... Командование и военнослужащие ООС (Операции объединенных сил - ред.) готовы к разведению на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское в 12.00 (13.00 мск - ред.) 9 ноября", - цитирует Агеева агентство УНИАН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского. Позднее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в этом районе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В понедельник ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало. В ДНР заявили о саботаже Киевом отвода сил, добавив, что новая дата будет согласована на встрече в Минске.
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