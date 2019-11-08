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РИА Новости

В России в 2019 году более 20 полицейских погибли на службе

15:48 08.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Двадцать три сотрудника органов внутренних дел погибли при выполнении служебных обязанностей, более 1200 человек получили ранения в этом году, сообщили в пресс-центре МВД со ссылкой на главу министерства Владимира Колокольцева.
"К сожалению, в этом году при выполнении служебных обязанностей погибли 23 сотрудника, более тысячи двухсот человек получили ранения", - рассказал Колокольцев на встрече с вдовами, матерями и отцами погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.
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Как подчеркнул министр, руководство ведомства всегда будет оказывать всестороннюю поддержку семьям погибших сотрудников.
Днем памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ приказом министерства установлено 8 ноября. В этот день во всех подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия – церемонии возложения венков к мемориалам, посещения мест захоронений героев, встречи с родственниками защитников правопорядка, отдавших жизни в борьбе с криминалом и терроризмом.
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МВД РФВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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