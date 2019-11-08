В России в 2019 году более 20 полицейских погибли на службе

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Двадцать три сотрудника органов внутренних дел погибли при выполнении служебных обязанностей, более 1200 человек получили ранения в этом году, сообщили в пресс-центре МВД со ссылкой на главу министерства Владимира Колокольцева.
"К сожалению, в этом году при выполнении служебных обязанностей погибли 23 сотрудника, более тысячи двухсот человек получили ранения", - рассказал Колокольцев на встрече с вдовами, матерями и отцами погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.
Как подчеркнул министр, руководство ведомства всегда будет оказывать всестороннюю поддержку семьям погибших сотрудников.
Днем памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ приказом министерства установлено 8 ноября. В этот день во всех подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия – церемонии возложения венков к мемориалам, посещения мест захоронений героев, встречи с родственниками защитников правопорядка, отдавших жизни в борьбе с криминалом и терроризмом.