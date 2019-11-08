В России в 2019 году более 20 полицейских погибли на службе

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Двадцать три сотрудника органов внутренних дел погибли при выполнении служебных обязанностей, более 1200 человек получили ранения в этом году, сообщили в пресс-центре Двадцать три сотрудника органов внутренних дел погибли при выполнении служебных обязанностей, более 1200 человек получили ранения в этом году, сообщили в пресс-центре МВД со ссылкой на главу министерства Владимира Колокольцева.

"К сожалению, в этом году при выполнении служебных обязанностей погибли 23 сотрудника, более тысячи двухсот человек получили ранения", - рассказал Колокольцев на встрече с вдовами, матерями и отцами погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

Как подчеркнул министр, руководство ведомства всегда будет оказывать всестороннюю поддержку семьям погибших сотрудников.