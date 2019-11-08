Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T15:45Z
https://ria.ru/20191108/1560726844.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_0cff0c83ad538138ad243f5ab0fd94a0.jpg
РИА Новости

В Свердловской области подросток спас девочку, провалившуюся под лед

15:45 08.11.2019
4844
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Подросток в городе Дегтярск Свердловской области спас девочку, провалившуюся под лед на городском пруду, сообщает в пятницу ГУ МЧС по региону.
Кот с книжкой
7 ноября, 16:38Радио Sputnik
Домашний кот спас малыша от падения с лестницы
"Юный житель города Дегтярск (Свердловская область) 14-летний Дима Апресов спас девочку 11 лет, провалившуюся под лед. Происшествие произошло… на Старом городском пруду. В тот день Дима и его девятилетний приятель Саша гуляли недалеко от пруда и услышали крики о помощи. Обернувшись, они увидели, что примерно в 15 метрах от берега пруда, глубина которого достигает трех метров, находится девочка по грудь в воде, ухватившись руками за кромку льда. Рядом с ней на льду на четвереньках стояла ее подруга", - говорится в сообщении.
Саша побежал звать на помощь взрослых, а Дима, рискуя своей жизнью, кинулся на помощь тонущей девочке. Вторая девочка самостоятельно выбралась на берег, передвигаясь на четвереньках.
Добравшись до девочки, Дима подал ей руку и стал вытаскивать из воды. Но лед не выдержал нагрузки, и мальчик тоже оказался в воде. Но подросток не растерялся. Находясь в воде, Дима ухватился за кромку льда и создал опору для девочки, которая облокотилась на него, выбралась на лед и отправилась на берег. После чего сам Дима, расставив локти, пытался выбраться из воды, но лед проламывался вновь и вновь. Выбраться из воды мальчику удалось только с третьей попытки, после чего он осторожно дополз до берега.
"Восьмиклассник Дима Апресов и третьеклассник Саша Чирков учатся в школе №16. О героическом поступке скромные мальчишки никому не рассказали. Об этой истории так никто бы и не узнал, если бы не родители спасенной девочки, которые обратились в школу с просьбой о поощрении мальчиков, проявивших героизм при спасении их дочери. За самоотверженные действия по спасению девочки из воды Дмитрий Апресов будет представлен к награде МЧС России", - отмечается в сообщении.
6621000
Обсудить 0
МЧС РФСвердловская областьЕкатеринбургДегтярскПроисшествия
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния