Рафаловский: рынок "облачных" продуктов России растет на 40% в год

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский рынок продуктов и услуг на основе "облачных" технологий ежегодно растет более чем на 40%, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

"Мы пока отстаём от лидеров (США и Китая – прим. ред.), но мы стремительно растём – на 40% в год. Проникновение в бюджеты компаний очень большое", - сказал представитель Сбербанка.

По его словам, сегодня в мире нет успешных экосистем крупнейших компаний, которые бы не имели собственного облачного бизнеса.

"Сбербанк тоже строит клиентоцентрированную экосистему, и мы верим в то, что наш успех во многом зависит от активного проникновения и использования облачных технологий", - подчеркнул Рафаловский.

Он напомнил, что первый облачный продукт появился в 1999 году, а уже в 2017 году мировой рынок облачных технологий превысил 1% от ВВП США, составив около 200 миллиардов долларов. В этом году, по предварительной оценке, объем рынка достигнет 250 миллиардов долларов.

Сбербанк и SberCloud в пятницу в ходе международной конференции AI Journey представили самый производительный в России суперкомпьютер "Кристофари" (Christofari), созданный специально для решения задач искусственного интеллекта. Суперкомпьютер Сбербанка в 2,7 раза быстрее предыдущего самого мощного российского суперкомпьютера (суперкомпьютер МГУ "Ломоносов – 2").

Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ритейл, химия и медицина, метеорология, спорт и других. В частности, использование суперкомпьютера ускорит и повысит качество анализа геологоразведки ископаемых, создания долговременных климатических моделей, разработки новых лекарств и методов лечения, синтеза белка и расшифровки генома, моделирования воздействия нагрузок на материалы и т.д.

Ресурсы "Кристофари" будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud – AI Cloud. По оценке создателей суперкомпьютера, его использование повысит эффективность решения задач в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников, чат-ботов и в других задачах.

Специалисты Сбербанка и SberCloud создали суперкомпьютер на основе высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Тестовая производительность "Кристофари" достигла 6,7 PFLOPs.