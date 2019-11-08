"Маршал Василевский" направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

По данным Refinitiv, ПРГУ вышла из порта Роттердама 4 ноября и 26 ноября должна прибыть в СПГ-терминал Sabine Pass в американском штате Луизиана. Погрузка СПГ запланирована на 29 ноября.

"Маршал Василевский" был в августе зафрахтован австрийской OMV, компания планировала вернуть его "Газпрому" в ноябре.

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский". Это единственная плавучая регазификационная установка в России. Терминал и ПРГУ обеспечивают возможность получения природного газа морским транспортом в объеме до 3,7 миллиарда кубометров в год.