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РИА Новости

"Маршал Василевский" направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

15:44 08.11.2019 (обновлено: 16:38 08.11.2019)
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© Фото : ПАО "Газпром"Плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский"
Плавучая регазификационная установка Маршал Василевский
© Фото : ПАО "Газпром"
Плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский". Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Принадлежащая "Газпрому" плавучая регазификационная установка (ПРГУ) "Маршал Василевский", предназначенная для приема сжиженного природного газа, его транспортировки, хранения и регазификации, направляется к СПГ-терминалу в США для погрузки газа, пишет агентство Рейтер со ссылкой на данные компании Refinitiv Eikon.
По данным Refinitiv, ПРГУ вышла из порта Роттердама 4 ноября и 26 ноября должна прибыть в СПГ-терминал Sabine Pass в американском штате Луизиана. Погрузка СПГ запланирована на 29 ноября.
"Маршал Василевский" был в августе зафрахтован австрийской OMV, компания планировала вернуть его "Газпрому" в ноябре.
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский". Это единственная плавучая регазификационная установка в России. Терминал и ПРГУ обеспечивают возможность получения природного газа морским транспортом в объеме до 3,7 миллиарда кубометров в год.
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OMVГазпромМоскваКалининградская областьСШАЭкономика
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