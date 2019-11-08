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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти сократят ввод жилья ради улучшения комфортной среды

15:37 08.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖилой дом
Жилой дом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. На ближайшие несколько лет для властей Ленинградской области создание комфортной среды в регионе станет более приоритетным направлением, чем объемы ввода жилья, сообщил на своей официальной странице в одной из социальных сетей глава региона Александр Дрозденко.

"Задача властей Ленинградской области на ближайшие несколько лет - ликвидация дисбаланса социальных объектов и жилья в новостройках региона. После того, как отставание будет устранено, область продолжит наращивать темпы ввода в строй жилья", — сказал в ходе видеоконференции с вице-премьером России Виталием Мутко губернатор Александр Дрозденко.

Губернатор напомнил, что Ленинградская область является одним из лидеров по показателям ввода в строй жилья на одного жителя в стране и продолжает ориентироваться на этот показатель. Объемы ввода по прогнозам регионального комитета Госстройнадзора в 2019 году составят 2,4 миллиона квадратных метров.
Губернатор также подчеркнул, что Ленинградская область активно участвует в программе федерального софинансирования строительства объектов - "Стимул". Целевые показатели по вводу жилья и соцобъектов по этой программе в новых кварталах выполнены на 123,5% — в эксплуатацию введено 463,6 тысячи квадратных метров жилья.
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"Принципиально: Ленобласть снижает темпы строительства жилья до момента синхронизации с объектами социальной инфраструктуры. Одновременно с федеральным софинансированием наращиваем стройку по программе "Стимул": участники гарантированно обеспечивают новостройки соцобъектами", - отметил Дрозденко По его словам, сейчас происходит ликвидация очередей в детские сады, только в 2019 году вводя в строй свыше 20 садов, до конца года будет завершено строительство трех школ. Кроме этого, в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию еще 18 объектов образования. Всего по программе "Стимул" на строительство шесть школ на 5015 мест и три детских садов на 845 мест. С учетом областных и местных средств в будущем году будет направлено 1,957 миллиарда рублей.
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