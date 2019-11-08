Рослесхоз спрогнозировал ущерб от лесных пожаров в 2019 году

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Рослесхоз прогнозирует ущерб от лесных пожаров 2019 года в России на уровне 14,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы, "14,2 миллиарда (рублей – ред.) - это прогнозируемый ущерб от лесных пожаров в текущем году".
Как уточнили в ведомстве, основная доля пожаров пришлась на Сибирский и Дальневосточный округа. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась на территории Иркутской области, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, а также Республике Саха (Якутия).
"Больше всего пожары возникали в лесах Красноярского края, Иркутской области и Республики Саха (Якутия)", - уточнили в Рослесхозе.