В Ярославле вынесли приговор боевикам ИГ*

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Боевики из ярославской ячейки запрещенной террористической группировки "Исламское государство"* в пятницу приговорены к срокам от 9 до 15 лет колонии за подготовку теракта, сообщает региональное управление ФСБ.
Как сообщалось, 3-4 мая в Ярославле были задержаны пятеро боевиков ИГ*. По оперативным данным, они планировали теракты "в ряде субъектов России", но детали не уточнялись. Координировали подготовку эмиссары из-за рубежа.
В ходе обысков у задержанных изъяли арсенал самодельных бомб, огнестрельное оружие и взрывчатку.
© РИА Новости / ФСБ РФОглашение приговора участникам ярославской ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещено на территории России) во 2-м Западном окружном военном суде
Оглашение приговора участникам ярославской ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещено на территории России) во 2-м Западном окружном военном суде
"Вторым западным окружным военным судом вынесен приговор участникам ярославской ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*... Суд приговорил участников террористической группы к длительным срокам лишения свободы от 9 до 15 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Как отмечают в УФСБ, осужденные поддерживали связь с эмиссарами ИГ* через мессенджер Telegram.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России