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РИА Новости

В Ярославле вынесли приговор боевикам ИГ*

15:30 08.11.2019 (обновлено: 16:12 08.11.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФОглашение приговора обвиняемым в подготовке терактов в Ярославле
Оглашение приговора обвиняемым в подготовке терактов в Ярославле
© РИА Новости / ФСБ РФ
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Боевики из ярославской ячейки запрещенной террористической группировки "Исламское государство"* в пятницу приговорены к срокам от 9 до 15 лет колонии за подготовку теракта, сообщает региональное управление ФСБ.
Как сообщалось, 3-4 мая в Ярославле были задержаны пятеро боевиков ИГ*. По оперативным данным, они планировали теракты "в ряде субъектов России", но детали не уточнялись. Координировали подготовку эмиссары из-за рубежа.
В ходе обысков у задержанных изъяли арсенал самодельных бомб, огнестрельное оружие и взрывчатку.
© РИА Новости / ФСБ РФОглашение приговора участникам ярославской ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещено на территории России) во 2-м Западном окружном военном суде
Оглашение приговора участникам ярославской ячейки террористической организации Исламское государство (запрещено на территории России) во 2-м Западном окружном военном суде
© РИА Новости / ФСБ РФ
Оглашение приговора участникам ярославской ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещено на территории России) во 2-м Западном окружном военном суде
"Вторым западным окружным военным судом вынесен приговор участникам ярославской ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*... Суд приговорил участников террористической группы к длительным срокам лишения свободы от 9 до 15 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Как отмечают в УФСБ, осужденные поддерживали связь с эмиссарами ИГ* через мессенджер Telegram.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоФСБ РФЯрославльБезопасностьПроисшествия
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