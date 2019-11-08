В Ярославле вынесли приговор боевикам ИГ*

Оглашение приговора обвиняемым в подготовке терактов в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Боевики из Боевики из ярославской ячейки запрещенной террористической группировки "Исламское государство" * в пятницу приговорены к срокам от 9 до 15 лет колонии за подготовку теракта, сообщает региональное управление ФСБ

Как сообщалось, 3-4 мая в Ярославле были задержаны пятеро боевиков ИГ*. По оперативным данным, они планировали теракты "в ряде субъектов России", но детали не уточнялись. Координировали подготовку эмиссары из-за рубежа.

В ходе обысков у задержанных изъяли арсенал самодельных бомб, огнестрельное оружие и взрывчатку.

© РИА Новости / ФСБ РФ Оглашение приговора участникам ярославской ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещено на территории России) во 2-м Западном окружном военном суде © РИА Новости / ФСБ РФ Оглашение приговора участникам ярославской ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещено на территории России) во 2-м Западном окружном военном суде

"Вторым западным окружным военным судом вынесен приговор участникам ярославской ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*... Суд приговорил участников террористической группы к длительным срокам лишения свободы от 9 до 15 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе.

Как отмечают в УФСБ, осужденные поддерживали связь с эмиссарами ИГ* через мессенджер Telegram.