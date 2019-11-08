Engie оспорит штраф польского регулятора из-за "Северного потока — 2"

Антимонопольное ведомство Польши в мае предъявило "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток — 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie - обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши. В пятницу регулятор сообщил, что оштрафовал Engie на 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов) за непредоставление информации по делу.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость проекта оценивается в девять с половиной миллиарда евро.