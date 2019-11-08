Engie оспорит штраф польского регулятора из-за "Северного потока — 2"

ПАРИЖ, 8 ноя – РИА Новости. Французская компания Engie оспорит решение польского антимонопольного регулятора UOKiK по делу о финансировании проекта "Северный поток — 2", заявил РИА Новости представитель компании.
Антимонопольное ведомство Польши в мае предъявило "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток — 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie - обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши. В пятницу регулятор сообщил, что оштрафовал Engie на 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов) за непредоставление информации по делу.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость проекта оценивается в девять с половиной миллиарда евро.
Изначально "Газпром" и его партнеры планировали создать совместное предприятие, но не смогли получить одобрение UOKiK. Таким образом, российский концерн остался владельцем 100 процентов в компании-операторе Nord Stream 2 AG, а европейские компании обязались профинансировать проект наполовину — по 950 миллионов евро каждая. Другую половину — 4,75 миллиарда евро — дает "Газпром".
31 октября, 08:04Сказано в эфире"У русских есть ресурсы". В США отчаялись остановить "Северный поток — 2"В США допустили, что строительство "Северного потока — 2" не удастся остановить. В эфире радио Sputnik заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков прокомментировал эти предположения.