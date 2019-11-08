Стартует форум для активистов в сфере работы со слепоглухими людьми

В мероприятии примут участие более 100 человек из 36 регионов России. Это координаторы досуговых центров, специалисты по работе со слепоглухими детьми, волонтеры, родители слепоглухих детей и сами люди с одновременным нарушением слуха и зрения.

Цель форума – объединить все ресурсы, которые есть в отдельно взятых регионах, для дальнейшей продуктивной работы, а также передать необходимые знания для реализации проектов и обменяться опытом. Например, в каком-то регионе активно функционирует сообщество родителей слепоглухих детей, но у них нет связей со взрослыми слепоглухими данного региона – это мероприятие позволит им узнать друг о друге, обменяться контактами и наметить планы для дальнейшей реализации проектов в регионе.