Стартует форум для активистов в сфере работы со слепоглухими людьми

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Форум региональных активистов в сфере работы со слепоглухими будет проходить с 9 по 11 ноября в Московской области, сообщает пресс-служба фонда "Со-единение".
В мероприятии примут участие более 100 человек из 36 регионов России. Это координаторы досуговых центров, специалисты по работе со слепоглухими детьми, волонтеры, родители слепоглухих детей и сами люди с одновременным нарушением слуха и зрения.
Цель форума – объединить все ресурсы, которые есть в отдельно взятых регионах, для дальнейшей продуктивной работы, а также передать необходимые знания для реализации проектов и обменяться опытом. Например, в каком-то регионе активно функционирует сообщество родителей слепоглухих детей, но у них нет связей со взрослыми слепоглухими данного региона – это мероприятие позволит им узнать друг о друге, обменяться контактами и наметить планы для дальнейшей реализации проектов в регионе.
Для участников подготовлена насыщенная программа: презентации проектов фонда, обучающие семинары по тайм-менеджменту, джиару, пиару, планированию бюджета проекта, показ инклюзивного спектакля, тимбилдинг, деловая игра.