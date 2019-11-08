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РИА Новости

В ДТП с маршруткой под Волгоградом пострадали четыре человека

15:28 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобилей скорой медицинской помощи
Медик около автомобилей скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобилей скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным ведомства, днем автомобиль Daewoo Nexia на трассе в районе поселка Металлург города Волжский выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus, в который затем врезалось маршрутное такси "Газель", шедшее сзади.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"По предварительным данным, пострадали водители легковых автомобилей и по одному их пассажиру", - сообщили РИА Новости в полиции, отметив, что количество пострадавших ещё уточняется.
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ГУМВДВолгоградская областьПроисшествия
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