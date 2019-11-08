В ДТП с маршруткой под Волгоградом пострадали четыре человека

ВОЛГОГРАД, 8 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в городе Волжский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным ведомства, днем автомобиль Daewoo Nexia на трассе в районе поселка Металлург города Волжский выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus, в который затем врезалось маршрутное такси "Газель", шедшее сзади.
"По предварительным данным, пострадали водители легковых автомобилей и по одному их пассажиру", - сообщили РИА Новости в полиции, отметив, что количество пострадавших ещё уточняется.