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РИА Новости

Американка показала свое поразительное изменение после отказа от наркотиков

15:26 08.11.2019 (обновлено: 21:25 08.11.2019)
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© Фото : аккаунт Jamee Valet в FacebookДжейми Вэлет из Свит-Хом, Орегон
Джейми Вэлет из Свит-Хом, Орегон
© Фото : аккаунт Jamee Valet в Facebook
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Жительница Орегона 25-летняя Джейми Вэлет на собственном примере показала, как зависимость может испортить жизнь и как важно вовремя взять себя в руки и исправиться. О своем удивительном восстановлении она рассказала Daily Mail.
Все началось в 13 лет, когда Джейми попробовала марихуану. По словам девушки, у нее было трудное детство, и алкоголь с наркотиками стали неотъемлемой частью ее жизни.
В 15 лет она стала встречаться с парнем, который подсадил ее на более тяжелые синтетические наркотики и опиаты. Еще через два года Джейми бросила школу, позднее ее изнасиловали пьяной, после этого она подсела на героин и метадон. После этого девушка стала спать с мужчинами за дозу наркотиков.
Когда Джейми было 19 лет, она впервые попала в тюрьму за кражу. Там она попыталась покончить с собой, но ее спасли. Освободившись, девушка продолжила торговать телом за дозу. Всего она шесть раз попадала за решетку. Кроме того, у нее были выкидыши из-за наркотиков.
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Но все изменилось, когда во время реабилитации Джейми встретила своего нынешнего молодого человека Джейка. Пара вместе справилась с зависимостью. Девушка окончила школу и получила диплом об образовании.

"У меня сердце разрывается, когда я думаю о потерявших надежду людях. Я не хочу, чтобы кто-то чувствовал что-то подобное, потому что шанс исправиться есть всегда", — заключила Джейми.

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наркозависимостьОрегонСШАВ мире
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