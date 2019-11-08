Американка показала свое поразительное изменение после отказа от наркотиков

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Жительница Жительница Орегона 25-летняя Джейми Вэлет на собственном примере показала, как зависимость может испортить жизнь и как важно вовремя взять себя в руки и исправиться. О своем удивительном восстановлении она рассказала Daily Mail

Все началось в 13 лет, когда Джейми попробовала марихуану. По словам девушки, у нее было трудное детство, и алкоголь с наркотиками стали неотъемлемой частью ее жизни.

В 15 лет она стала встречаться с парнем, который подсадил ее на более тяжелые синтетические наркотики и опиаты. Еще через два года Джейми бросила школу, позднее ее изнасиловали пьяной, после этого она подсела на героин и метадон. После этого девушка стала спать с мужчинами за дозу наркотиков.

Когда Джейми было 19 лет, она впервые попала в тюрьму за кражу. Там она попыталась покончить с собой, но ее спасли. Освободившись, девушка продолжила торговать телом за дозу. Всего она шесть раз попадала за решетку. Кроме того, у нее были выкидыши из-за наркотиков.

Но все изменилось, когда во время реабилитации Джейми встретила своего нынешнего молодого человека Джейка. Пара вместе справилась с зависимостью. Девушка окончила школу и получила диплом об образовании.