РЖД подключили "Сапсаны" к китайским платежным системам

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Китайские платежные системы стали доступны для оплаты товаров на борту высокоскоростных поездов "Сапсан", сообщила пресс-служба РЖД.
"Все поезда "Сапсан" теперь подключены к сервисам платежной системы Sendy, в основе которой лежит технология on-line оплаты с использованием QR-кода. Компания Sendy также является провайдером услуг китайских платежных сервисов WeChat Pay и Alipay на территории России. Для проведения платежа китайскому покупателю достаточно иметь с собой только смартфон с электронным кошельком WeChat Pay или Alipay", - указывается в сообщении холдинга.
Таким образом, у пассажиров появилась возможность оплачивать сувенирную продукцию, предлагаемую в пути следования поездов "Сапсан", не только с помощью российского электронного средства платежа Sendy, но и наиболее популярных в Китае электронных средств платежа WeChat Pay и Alipay. Отмечается также, что в ближайшее время этот сервис будет доступен и при оплате кейтеринговых услуг, предоставляемых в пути следования "Сапсана".
РЖД отмечают, что популярность "Сапсанов" среди туристов из Китая регулярно растет. Так, в октябре текущего года услугами "Сапсана" воспользовались более 26,7 тысячи туристов из Китая, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за десять месяцев текущего года было перевезено 293,8 тысячи пассажиров из Китая.