РЖД подключили "Сапсаны" к китайским платежным системам

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Китайские платежные системы стали доступны для оплаты товаров на борту высокоскоростных поездов "Сапсан", сообщила пресс-служба Китайские платежные системы стали доступны для оплаты товаров на борту высокоскоростных поездов "Сапсан", сообщила пресс-служба РЖД

"Все поезда "Сапсан" теперь подключены к сервисам платежной системы Sendy, в основе которой лежит технология on-line оплаты с использованием QR-кода. Компания Sendy также является провайдером услуг китайских платежных сервисов WeChat Pay и Alipay на территории России. Для проведения платежа китайскому покупателю достаточно иметь с собой только смартфон с электронным кошельком WeChat Pay или Alipay", - указывается в сообщении холдинга.

Таким образом, у пассажиров появилась возможность оплачивать сувенирную продукцию, предлагаемую в пути следования поездов "Сапсан", не только с помощью российского электронного средства платежа Sendy, но и наиболее популярных в Китае электронных средств платежа WeChat Pay и Alipay. Отмечается также, что в ближайшее время этот сервис будет доступен и при оплате кейтеринговых услуг, предоставляемых в пути следования "Сапсана".