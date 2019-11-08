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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Оборот туристической отрасли в Югре достигнет пяти миллиардов рублей

15:22 08.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноя - РИА Новости. Оборот туристической отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам 2019 года превысит 5 миллиардов рублей, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
"Туризм в Югре на подъеме. По итогам этого года оборот туристической отрасли составит более 5 миллиардов рублей... Сегодня мы можем предложить интереснейшие маршруты по достопримечательностям нашего региона. Это Археопарк – уникальный парк бронзовых скульптур обитателей Каменного века, и, конечно, маршрут на одну из самых высоких гор Уральского хребта – гору Неройку", - сказала Комарова, открывая XVIII выставку-ярмарку "ЮграТур".
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По ее словам, правительство автономного округа работает над тем, чтобы увеличить количество и повысить качество предложений, связанных с въездным туризмом. В частности, в этом году власти Югры провели большую работу по развитию авиасообщений местных аэропортов с другими регионами. При этом Комарова подчеркнула, что округ продолжает культивировать этнотуризм, благодаря которому гости Югры могут побывать на настоящем стойбище коренных малочисленных народов Севера.
"Мы говорим о том, что самое лучшее предложение в этом туристическом направлении – здесь, у нас, у югорчан. Уже 22 общины взаимодействуют с туроператорами автономного округа по формированию нового туристского продукта. Мы предполагаем, что в этом году этностойбища посетят около 30 тысяч туристов", - добавила губернатор Югры.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
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Как отметили в департаменте общественных и внешних связей округа, выставка-ярмарка с 2018 года проходит в новом формате: выставочные стенды стилизованы в виде традиционного жилища коренных малочисленных народов Севера – чумов. Кроме того, все желающие могут принять участие в мастер-классах по изготовлению югорских сувениров. В этом году впервые в рамках выставки работает площадка "Медицинский и оздоровительный туризм", которая, по мнению организаторов, вызвала большой интерес у посетителей.
В общей сложности в выставке-ярмарке "ЮграТур 2019" принимают участие около 100 экспонентов: представители большинства муниципалитетов округа, а также гости из восьми российских регионов и Болгарии. Делегация балканской страны участвует в "ЮграТуре" третий раз.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
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