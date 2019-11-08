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РИА Новости
Новое оружие России

ВКС получат первый серийный Су-57 до конца года

15:20 08.11.2019 (обновлено: 15:49 08.11.2019)
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© РИА НовостиФото первого серийного истребителя пятого поколения Су-57 для ВКС РФ. 8 ноября 2019
Фото первого серийного истребителя пятого поколения Су-57 для ВКС РФ. 8 ноября 2019
© РИА Новости
Фото первого серийного истребителя пятого поколения Су-57 для ВКС РФ. 8 ноября 2019
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 8 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, заявил журналистам заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.
По действующему контракту ВКС до 2028 года должны получить 76 таких самолетов, напомнил замминистра, отметив, что первая машина практически готова к отправке в войска.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
31 октября, 09:55Радио Sputnik
НАТО дало российскому истребителю Су-57 кодовое обозначение, пишут СМИ
"В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства", — сказал Криворучко.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность, по данным разработчиков, обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
8 октября, 17:31РИА Новости
СМИ назвали возможного покупателя Су-57
22061429
Обсудить 12
Новое оружие РоссииСу-57Воздушно-космические силы РоссииАлексей КриворучкоРоссияБезопасность
Популярные комментарии
У российских генералов какая-то своя, особенная арифметика: как они выпустят 78 самолетов к 2028 году, собирая на коленке по одному самолету в год?
8 ноября, 15:38
uo ou
10100317
Читать-то украинцы научились, только вот усваивать прочитанное не умеют. Ну или просто - хоть что-то взвизгнуть на Россию считают нужным.
8 ноября, 16:25
Владислав Мишин
2310006
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