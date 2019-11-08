ВКС получат первый серийный Су-57 до конца года

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 8 ноя — РИА Новости. Воздушно-космические силы получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 до конца года, заявил журналистам заместитель министра обороны Алексей Криворучко по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.

По действующему контракту ВКС до 2028 года должны получить 76 таких самолетов, напомнил замминистра, отметив, что первая машина практически готова к отправке в войска.

"В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства", — сказал Криворучко.