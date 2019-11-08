МИД России готов способствовать диалогу между Дамаском и курдами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва готова способствовать диалогу между официальным Дамаском и курдами, заявила официальный представитель МИД РФ Москва готова способствовать диалогу между официальным Дамаском и курдами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Этот вопрос (о присоединении курдских отрядов "Сирийских демократических сил" правительственной армии Сирии ) решать по форме и формату должны непосредственно Дамаск и упомянутые вами объединения. Наша задача - способствовать этому диалогу (курдов и Дамаска), возможно, гарантировать этот диалог и будущее реализации соглашений, если они будут достигнуты. Но формат - это все-таки вопрос Дамаска и непосредственно объединений", - сказала она на брифинге в пятницу.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что РФ готова способствовать переговорам между курдами и Дамаском о присоединении курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) к правительственной армии Сирии.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.