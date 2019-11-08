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РИА Новости
Новое оружие России

Завод в Комсомольске-на-Амуре досрочно передал ВКС десять Су-35С

15:16 08.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Самолет Су-35С. Архивное фото
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 8 ноя - РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КНААЗ) полностью выполнил гособоронзаказ-2019 по истребителям поколения 4++ Су-35С, партия из 10 этих машин досрочно передана Воздушно-космическим силам РФ, заявил журналистам в пятницу замминистра обороны России Алексей Криворучко.
"КНААЗ полностью выполнил ГОЗ 2019 года, досрочно поставив 10 истребителей Су-35С. Последние 10 машин, предусмотренные текущим контрактом, ожидаем получить в 2020 году", - сказал он.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
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Замминистра отметил, что четыре из десяти отгруженных в этом году Су-35С будут поставлены в Кубинку группе высшего пилотажа "Русские Витязи".
Он добавил, что в перспективе Минобороны планирует подписать дополнительный контракт на данные машины.
Криворучко также напомнил, что на мощностях КНААЗ сегодня также строится первая серийная партия истребителей пятого поколения Су-57.
Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.
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Новое оружие РоссииСу-57Су-35САмур (река)Воздушно-космические силы РоссииАлексей КриворучкоРусские ВитязиСу-35Комсомольск-на-АмуреРоссияБезопасность
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