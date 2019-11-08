Завод в Комсомольске-на-Амуре досрочно передал ВКС десять Су-35С

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 8 ноя - РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КНААЗ) полностью выполнил гособоронзаказ-2019 по истребителям поколения 4++ Су-35С, партия из 10 этих машин досрочно передана Воздушно-космическим силам РФ, заявил журналистам в пятницу замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"КНААЗ полностью выполнил ГОЗ 2019 года, досрочно поставив 10 истребителей Су-35С. Последние 10 машин, предусмотренные текущим контрактом, ожидаем получить в 2020 году", - сказал он.

Замминистра отметил, что четыре из десяти отгруженных в этом году Су-35С будут поставлены в Кубинку группе высшего пилотажа "Русские Витязи".

Он добавил, что в перспективе Минобороны планирует подписать дополнительный контракт на данные машины.

Криворучко также напомнил, что на мощностях КНААЗ сегодня также строится первая серийная партия истребителей пятого поколения Су-57.