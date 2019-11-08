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РИА Новости

Комиссия ВШЭ по этике осудила слова преподавателя об "убогом" русском языке

15:13 08.11.2019 (обновлено: 17:42 08.11.2019)
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© Фото : страница ВШЭ на FacebookСтуденты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
Студенты в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре
© Фото : страница ВШЭ на Facebook
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Высказывания профессора Гасана Гусейнова о русском языке нанесли ущерб деловой репутации Высшей школы экономики — к такому выводу пришла комиссия ученого совета вуза по академической этике. Об этом сообщает пресс-служба ВШЭ.
"Высказанные Гасаном Гусейновым суждения следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер", — говорится в сообщении.
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Комиссия также отметила, что суждения профессора спровоцировали агрессивную реакцию общественности, обиду и непонимание со стороны многих людей, а также привели к волне негативной реакции в адрес ВШЭ.
Как следует из протокола заседания, Гусейнову рекомендовано принести публичные извинения.
В начале прошлой недели Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык "клоачным и убогим". Это высказывание вызвало бурную реакцию и в Сети, и в СМИ.
На слова Гусейнова отреагировали и его коллеги по ВШЭ. Декан факультета гуманитарных наук Михаил Бойцов считает, что в них нет никакого криминала — это не очень удачное высказывание, контекст которого СМИ поняли неправильно. Научный руководитель факультета Алексей Руткевич, в свою очередь, назвал высказывание Гусейнова слишком эмоциональным и односторонним. А ректор вуза Ярослав Кузьминов отметил, что все имеют право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей.
Мыш, заец, огурци, жури. Реформы русского языка
24 сентября, 13:09Видеоблоги - Радио Sputnik
"Мыш, заец, огурци, жури". Реформы русского языкаКак проект орфографической реформы 1964 года мог отразиться на современном русском языке, рассказала в эфире радио Sputnik кандидат филологических наук, ведущая передачи "Русский устный" на радио Sputnik Юлия Сафонова.
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Обсудить 15
Гасан ГусейновВысшая школа экономикиМоскваFacebook, Inc.Общество
Популярные комментарии
Может гусейнова отправить на родину и наслаждаться там родным языком?
8 ноября, 17:59
Олег 84
3910003
Атака была на русский язык со стороны олбанского - никто не заступился. Сейчас англицизмами одолевают - и опять все в игре.
8 ноября, 15:28
vvab6
3200101
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