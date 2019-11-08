Комиссия ВШЭ по этике осудила слова преподавателя об "убогом" русском языке

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Высказывания профессора Гасана Гусейнова о русском языке нанесли ущерб деловой репутации Высшей школы экономики — к такому выводу пришла комиссия ученого совета вуза по академической этике. Об этом сообщает пресс-служба ВШЭ.

"Высказанные Гасаном Гусейновым суждения следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер", — говорится в сообщении.

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Комиссия также отметила, что суждения профессора спровоцировали агрессивную реакцию общественности, обиду и непонимание со стороны многих людей, а также привели к волне негативной реакции в адрес ВШЭ.

Как следует из протокола заседания, Гусейнову рекомендовано принести публичные извинения.

В начале прошлой недели Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык "клоачным и убогим". Это высказывание вызвало бурную реакцию и в Сети, и в СМИ.