Комиссия ВШЭ по этике осудила слова преподавателя об "убогом" русском языке

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Высказывания профессора Гасана Гусейнова о русском языке нанесли ущерб деловой репутации Высшей школы экономики — к такому выводу пришла комиссия ученого совета вуза по академической этике. Об этом сообщает пресс-служба ВШЭ.
"Высказанные Гасаном Гусейновым суждения следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер", — говорится в сообщении.
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Комиссия также отметила, что суждения профессора спровоцировали агрессивную реакцию общественности, обиду и непонимание со стороны многих людей, а также привели к волне негативной реакции в адрес ВШЭ.
Как следует из протокола заседания, Гусейнову рекомендовано принести публичные извинения.
В начале прошлой недели Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык "клоачным и убогим". Это высказывание вызвало бурную реакцию и в Сети, и в СМИ.
На слова Гусейнова отреагировали и его коллеги по ВШЭ. Декан факультета гуманитарных наук Михаил Бойцов считает, что в них нет никакого криминала — это не очень удачное высказывание, контекст которого СМИ поняли неправильно. Научный руководитель факультета Алексей Руткевич, в свою очередь, назвал высказывание Гусейнова слишком эмоциональным и односторонним. А ректор вуза Ярослав Кузьминов отметил, что все имеют право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей.
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