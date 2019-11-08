Патриарх Александрийский впервые помянул Епифания Думенко во время литургии

АФИНЫ, 8 ноя - РИА Новости. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй во время литургии в пятницу помянул Епифания Думенко как предстоятеля "новой церкви" Украины, сообщает блог Константинопольской церкви "Свет Фанара".
Феодор во время патриаршей литургии в храме святых архангелов в Каире впервые упомянул Епифания, пишет блог. Кроме того, на странице храма в Facebook размещена видеозапись литургии, в ходе которой Феодор поминает Епифания.
Ранее Элладская церковь предприняла действия по признанию украинских раскольников - так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), архиепископ Афинский и всей Греции Иероним направил поздравительное послание главе ПЦУ Епифанию Думенко. Священный Синод РПЦ в ответ заявил о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. В эти епархии верующим Русской церкви не будут благословляться поездки.
ПЦУ была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.