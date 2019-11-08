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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Александрийский впервые помянул Епифания Думенко во время литургии

15:12 08.11.2019 (обновлено: 15:15 08.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПатриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 8 ноя - РИА Новости. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй во время литургии в пятницу помянул Епифания Думенко как предстоятеля "новой церкви" Украины, сообщает блог Константинопольской церкви "Свет Фанара".
Феодор во время патриаршей литургии в храме святых архангелов в Каире впервые упомянул Епифания, пишет блог. Кроме того, на странице храма в Facebook размещена видеозапись литургии, в ходе которой Феодор поминает Епифания.
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7 октября, 11:20Религия и мировоззрение
СМИ: "украинский вопрос" в православии уже решен
Ранее Элладская церковь предприняла действия по признанию украинских раскольников - так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), архиепископ Афинский и всей Греции Иероним направил поздравительное послание главе ПЦУ Епифанию Думенко. Священный Синод РПЦ в ответ заявил о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. В эти епархии верующим Русской церкви не будут благословляться поездки.
ПЦУ была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоНовости - Религия и мировоззрениеФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)УкраинарелигияВ мире
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