Патриарх Александрийский впервые помянул Епифания Думенко во время литургии

Феодор во время патриаршей литургии в храме святых архангелов в Каире впервые упомянул Епифания, пишет блог. Кроме того, на странице храма в Facebook размещена видеозапись литургии, в ходе которой Феодор поминает Епифания.

ПЦУ была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.