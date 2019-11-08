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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти намерены активно бороться с несанкционированными свалками

15:12 08.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Максим Блинов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Муниципалитетам Ленинградской области удалось справиться с проблемой утилизации бытового мусора, однако остались сложности со строительными отходами "питерского происхождения".
Прежде чем Ленобласть полностью перешла 1 ноября на новую систему обращения с отходами, местные власти в течение нескольких месяцев проводили тестовые испытания в ряде районов региона. Под особый контроль региональные власти взяли Всеволожский район – ближайший к Петербургу. Специалисты областного комитета госэконадзора провели предварительную оценку и установили, что главной проблемой являются несанкционированные свалки строительного мусора.

"С начала года на территории Ленинградской области Комитетом были зафиксированы 995 таких незаконных свалок. Всеволожский район является лидером по количеству выявленных свалок – 303, на втором месте Выборгский район – 150 свалок. Третью строчку занял Приозерский район – 125", - отметил заместитель главы областного государственного экологического надзора Алексей Рылеев.

По его словам, за десять месяцев текущего года в комитет поступили 1253 сообщения от граждан о несанкционированных свалках строймусора, из них 1184 были отработаны, а 69 находятся на рассмотрении.
"Благодаря комплексу контрольно-надзорных мероприятий за этот же период были ликвидированы 757 захламленных участков общим объемом около 63,2 тысячи кубометров. В одном только Всеволожском районе были убраны 163 несанкционированные свалки общим объемом 12,3 тысячи кубометров. На сегодняшний день на территории региона действуют 1206 незаконных свалок", - отметил собеседник агентства.

Гражданская ответственность

С начала текущего года комитет совместно с правоохранительными органами провел 26 проверочных рейдов. Эти меры позволили пресечь деятельность на 12 нелегальных свалках.
"За десять месяцев изъяты 92 транспортных средства, составлены 130 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, осуществлявших транспортировку отходов с нарушением требований закона", - сообщил Рылеев.
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"Раньше тут была грязь, стояли два бачка, а вокруг мусор. Сюда сносили все, даже строительный мусор. Грязь была ужасная, а сейчас стало как-то чище", - сообщила жительница микрорайона Южный Всеволожского района Виктория.

Под контролем

С 1 ноября в Ленинградской области за утилизацию коммунальных отходов отвечает лишь один оператор – АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области". Именно этой компании теперь предстоит вывозить мусор с централизованных площадок твердые и крупногабаритные бытовые отходы. В соответствии с 89-ФЗ, Регоператор организует и контролирует все этапы обращения с ТКО и КГО, включая сбор на контейнерной площадке, транспортировку, обработку и размещение мусора на лицензированных полигонах. В настоящее время Регоператор решает проблемы только тех несанкционированных свалок, что состоят из бытовых отходов. Свалки, что образованы из другого класса отходов, не попадают в зону ответственности компании.
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"В рамках тестового запуска, до 1 ноября, мы вывезли из четырех районов 733 кубическим метров свалок твердых коммунальных отходов и сейчас ведем претензионную работу с собственниками этих участков. Запустившись 1 ноября во всех 18 районов Ленобласти, мы столкнулись с проблемой некого недопонимания со стороны жителей по отношению к реформе", - отметил генеральный директор АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" Николай Хасиев.
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