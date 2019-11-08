Власти Ленобласти намерены активно бороться с несанкционированными свалками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Муниципалитетам Ленинградской области удалось справиться с проблемой утилизации бытового мусора, однако остались сложности со строительными отходами "питерского происхождения".

Прежде чем Ленобласть полностью перешла 1 ноября на новую систему обращения с отходами, местные власти в течение нескольких месяцев проводили тестовые испытания в ряде районов региона. Под особый контроль региональные власти взяли Всеволожский район – ближайший к Петербургу. Специалисты областного комитета госэконадзора провели предварительную оценку и установили, что главной проблемой являются несанкционированные свалки строительного мусора.

"С начала года на территории Ленинградской области Комитетом были зафиксированы 995 таких незаконных свалок. Всеволожский район является лидером по количеству выявленных свалок – 303, на втором месте Выборгский район – 150 свалок. Третью строчку занял Приозерский район – 125", - отметил заместитель главы областного государственного экологического надзора Алексей Рылеев.

По его словам, за десять месяцев текущего года в комитет поступили 1253 сообщения от граждан о несанкционированных свалках строймусора, из них 1184 были отработаны, а 69 находятся на рассмотрении.

"Благодаря комплексу контрольно-надзорных мероприятий за этот же период были ликвидированы 757 захламленных участков общим объемом около 63,2 тысячи кубометров. В одном только Всеволожском районе были убраны 163 несанкционированные свалки общим объемом 12,3 тысячи кубометров. На сегодняшний день на территории региона действуют 1206 незаконных свалок", - отметил собеседник агентства.

Гражданская ответственность

С начала текущего года комитет совместно с правоохранительными органами провел 26 проверочных рейдов. Эти меры позволили пресечь деятельность на 12 нелегальных свалках.

"За десять месяцев изъяты 92 транспортных средства, составлены 130 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, осуществлявших транспортировку отходов с нарушением требований закона", - сообщил Рылеев.

Работу по мониторингу соблюдения природоохранного законодательства в регионе также помогают проводить неравнодушные граждане с активной жизненной позицией. Именно они помогают сохранить окружающую среду в своих поселениях и регионе в целом.

"Раньше тут была грязь, стояли два бачка, а вокруг мусор. Сюда сносили все, даже строительный мусор. Грязь была ужасная, а сейчас стало как-то чище", - сообщила жительница микрорайона Южный Всеволожского района Виктория.

Под контролем

С 1 ноября в Ленинградской области за утилизацию коммунальных отходов отвечает лишь один оператор – АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области". Именно этой компании теперь предстоит вывозить мусор с централизованных площадок твердые и крупногабаритные бытовые отходы. В соответствии с 89-ФЗ, Регоператор организует и контролирует все этапы обращения с ТКО и КГО, включая сбор на контейнерной площадке, транспортировку, обработку и размещение мусора на лицензированных полигонах. В настоящее время Регоператор решает проблемы только тех несанкционированных свалок, что состоят из бытовых отходов. Свалки, что образованы из другого класса отходов, не попадают в зону ответственности компании.