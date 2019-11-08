Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T15:09Z
https://ria.ru/20191108/1560724733.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:35:2730:1571_1036x0_80_0_0_f0b1382d0723d1aeba84d4f5992f1af7.jpg
РИА Новости
Удмуртская Республика

Удмуртия сэкономила 37 млн рублей, установив централизованный антивирус

15:09 08.11.2019
173
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
УФА, 8 ноя – РИА новости. Власти Удмуртии сэкономили 37 миллионов бюджетных средств, установив в госучреждения республики централизованную антивирусную защиту, сообщила пресс-службы главы региона.
Ведомство поясняет, что компания "Доктор Веб" и правительство Удмуртии три года реализуют проект по централизованной защите сетей всех государственных учреждений Удмуртии антивирусом российской разработки Dr Web.
"Проект реализуется три года, демонстрируя эффективность и экономическую состоятельность. В этом году Удмуртия сэкономила на этом 37 миллионов рублей. Если несколько лет назад суммарные затраты учреждений на антивирусную защиту достигали 45 миллионов рублей в год, то теперь эта цифра составляет порядка 8 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба руководства республики.
По данным министерства информатизации и связи Удмуртии, за три года Dr.Web отразила более 2 миллионов интернет-угроз. "Это включая кибератаки, направленные на сети, функционирующие в сферах здравоохранения, образования и системах, предназначенных для оказания государственных услуг, а также (чтобы) не допустить утечки персональных данных и других инцидентов безопасности. Это отличные показатели, учитывая, что бесперебойная работа информационных систем государственных учреждений – это условие качественного и своевременного сервиса для наших граждан", - цитирует пресс-служба регионального министра информатизации и связи Тимура Меджитова.
Ведомство отмечает, что "централизованная антивирусная защита государственных учреждений Удмуртии включает 40 тысяч лицензий для защиты рабочих станций и серверов. При этом лицензия на антивирус является безлимитной по количеству защищаемых объектов, что позволяет оперативно закрывать любые потребности в антивирусной защите в масштабах всего региона без дополнительных финансовых затрат.
Школа
7 ноября, 20:42Удмуртская Республика
Власти Удмуртии отремонтировали школу для детей с нарушением речи
000000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаДоктор ВебУфаУдмуртияТехнологииОбщество
Рекомендуем
Улица Достык в Нур-Султане
Тюменская область развивает сотрудничество с Казахстаном
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Оборот туристической отрасли в Югре достигнет пяти миллиардов рублей
Государственный секретарь США Майк Помпео
США предпочли бы отсутствие барьеров в торговле с ЕС, заявил Помпео
Украинские военнослужащие
Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР
Полигон твердых бытовых отходов
Власти Ленобласти намерены активно бороться с несанкционированными свалками
Ситуация в пострадавшем от наводнения г. Тулун
Почти 800 жителей Приангарья получили средства на капремонт после паводка
Международная космическая станция
Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Удмуртия намерена консолидировать активы электросетей региона
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В ДНР заявили о 140 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю
ЛНР
В ЛНР один человек погиб из-за обстрелов за неделю
Люди в парке
Мордовия вошла в десятку регионов по популярности здорового образа жизни
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Астрахани осудили психиатра, госпитализировавшую пациента без оснований
Строительство газопровода Северный поток-2
Польский регулятор проанализирует документы по "Северному потоку — 2"
Президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли
Глава Китайской академии наук видит потенциал сотрудничества с Россией
Вид на Саранск
Продолжительность жизни в Мордовии выросла более чем на три года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния