Удмуртия сэкономила 37 млн рублей, установив централизованный антивирус

"Проект реализуется три года, демонстрируя эффективность и экономическую состоятельность. В этом году Удмуртия сэкономила на этом 37 миллионов рублей. Если несколько лет назад суммарные затраты учреждений на антивирусную защиту достигали 45 миллионов рублей в год, то теперь эта цифра составляет порядка 8 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба руководства республики.

По данным министерства информатизации и связи Удмуртии, за три года Dr.Web отразила более 2 миллионов интернет-угроз. "Это включая кибератаки, направленные на сети, функционирующие в сферах здравоохранения, образования и системах, предназначенных для оказания государственных услуг, а также (чтобы) не допустить утечки персональных данных и других инцидентов безопасности. Это отличные показатели, учитывая, что бесперебойная работа информационных систем государственных учреждений – это условие качественного и своевременного сервиса для наших граждан", - цитирует пресс-служба регионального министра информатизации и связи Тимура Меджитова.