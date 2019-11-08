Польский регулятор проанализирует документы по "Северному потоку — 2"

ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Польский антимонопольный регулятор UOKiK заявил, что в рамках разбирательства по Польский антимонопольный регулятор UOKiK заявил, что в рамках разбирательства по "Северному потоку — 2" уже собрал обширные доказательства по финансированию проекта и в настоящее время анализирует документы.

Антимонопольное ведомство Польши в мае предъявило "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток — 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie - обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства "Северного потока — 2".

Как пояснил глава UOKiK Марк Нехтял, польский регулятор подозревает эти шесть компаний в том, что они финансируют проект, "несмотря на отсутствие согласия польского антимонопольного ведомства". "Действия участников консорциума могут быть попыткой обойти законодательство путем создания компании, финансирующей строительство газопровода без согласия антимонопольного органа", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Ранее в пятницу регулятор сообщил, что оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы - французскую Engie - на сумму 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов) за непредоставление информации по делу.

Как отметил заместитель главы UOKiK Михал Холекса, в рамках антимонопольного разбирательства регулятор в настоящее время "анализирует документы, полученные от других субъектов". "Несмотря на различные трудности… UOKiK уже собрал обширные доказательства, в том числе договора, связанные с финансированием "Северного потока — 2", - цитирует пресс-служба замглавы регулятора.

По его словам, согласно законодательству, компаниям грозит "денежное наказание в сумме 10% оборота". Кроме того, если восстановление конкуренции на рынке невозможно, польский регулятор "может принять решение, например, об отчуждении всех или части активов предприятия", добавил Холекса.