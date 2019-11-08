Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T15:12Z
https://ria.ru/20191108/1560724600.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155942/61/1559426133_0:382:2961:2048_1036x0_80_0_0_7bf8155065506be3962418b73b15db05.jpg
РИА Новости

Польский регулятор проанализирует документы по "Северному потоку — 2"

15:07 08.11.2019 (обновлено: 15:12 08.11.2019)
1712
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
ВАРШАВА, 8 ноя – РИА Новости. Польский антимонопольный регулятор UOKiK заявил, что в рамках разбирательства по "Северному потоку — 2" уже собрал обширные доказательства по финансированию проекта и в настоящее время анализирует документы.
Антимонопольное ведомство Польши в мае предъявило "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток — 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie - обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства "Северного потока — 2".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 13:40РИА Новости
Польша оштрафовала французскую Engie из-за "Северного потока — 2"
Как пояснил глава UOKiK Марк Нехтял, польский регулятор подозревает эти шесть компаний в том, что они финансируют проект, "несмотря на отсутствие согласия польского антимонопольного ведомства". "Действия участников консорциума могут быть попыткой обойти законодательство путем создания компании, финансирующей строительство газопровода без согласия антимонопольного органа", - отмечается в пресс-релизе ведомства.
Ранее в пятницу регулятор сообщил, что оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы - французскую Engie - на сумму 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов) за непредоставление информации по делу.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 09:00РИА Новости
В бундестаге призвали защитить "Северный поток — 2" от санкций США
Как отметил заместитель главы UOKiK Михал Холекса, в рамках антимонопольного разбирательства регулятор в настоящее время "анализирует документы, полученные от других субъектов". "Несмотря на различные трудности… UOKiK уже собрал обширные доказательства, в том числе договора, связанные с финансированием "Северного потока — 2", - цитирует пресс-служба замглавы регулятора.
По его словам, согласно законодательству, компаниям грозит "денежное наказание в сумме 10% оборота". Кроме того, если восстановление конкуренции на рынке невозможно, польский регулятор "может принять решение, например, об отчуждении всех или части активов предприятия", добавил Холекса.
Проект "Северный поток — 2" реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"). Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" дает другую половину средств - 4,75 миллиарда евро.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
1270185
Обсудить 7
UniperСеверный поток — 2ГазпромПольшаShellЭкономика
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
Engie оспорит штраф польского регулятора из-за "Северного потока — 2"
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова ждет объяснений от Лондона по поводу создателя "Белых касок"
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Патриарх Александрийский впервые помянул Епифания Думенко во время литургии
Плавучая регазификационная установка Маршал Василевский
"Маршал Василевский" направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" ответил на заявления польского регулятора
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"
Глава МЧС РФ Владимир Пучков осматривает обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа, который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург на месте крушения
СМИ: датский террорист причастен к крушению российского А321 над Синаем
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
В Иране сбили иностранный беспилотник
Джейми Вэлет из Свит-Хом, Орегон
Американка показала свое поразительное изменение после отказа от наркотиков
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" не считает споры с "Газпромом" преградой для контракта
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла "захват" украинского телеканала людьми в масках
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
"Оппозиционная платформа" потребовала смены состава делегации Украины в ООН
Железная дорога через Крымский мост
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе напомнили Сербии о санкциях за сотрудничество с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния