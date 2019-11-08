Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T14:58Z
https://ria.ru/20191108/1560724036.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155717/29/1557172922_0:256:3034:1962_1036x0_80_0_0_20c2cfaf0b47058688b1f6b6fac8fb9e.jpg
РИА Новости

МИД: России понятны мотивы, побудившие Иран сокращать обязательства по СВПД

14:58 08.11.2019
157
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва понимает причины, побудившие Иран сокращать свои обязательства в рамках иранской ядерной сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы понимаем мотивы, по которым Исламская республика Иран каждые шестьдесят дней осуществляет шаги, означающие сокращение объемов принятых ею на себя добровольных обязательств, понимаем эти мотивы. Вместе с тем, мы призываем все стороны, всех оставшихся участников СВПД к сдержанности. Нельзя испытывать договоренность на прочность", - сказал Рябков журналистам в кулуарах Московской конференции по нераспространению.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Вчера, 14:36РИА Новости
Захарова обвинила США в том, что Иран сокращает обязательств по СВПД
510002
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковРоссияИранБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Здание МИД России
В МИД России не видят нарушений в сокращении Ираном обязательств по СВПД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова обвинила США в том, что Иран сокращает обязательств по СВПД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков предупредил о рисках полного развала СВПД
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова ждет объяснений от Лондона по поводу создателя "Белых касок"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Москва видит риск полного разрушения иранской сделки
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков обсудил с замгендиректора МАГАТЭ ситуацию вокруг Ирана
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
В Тегеране заявили, что Иран может выйти из ядерной сделки
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали выход США из Парижского соглашения по климату
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД оценили заявления о "вмешательстве России" в ситуацию в Боливии
Украинские военнослужащие
Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР
Зальцбург
Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже в пользу России
Государственный секретарь США Майк Помпео
США предпочли бы отсутствие барьеров в торговле с ЕС, заявил Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео в канун юбилея падения Берлинской стены раскритиковал Россию и Китай
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Российские дипломаты обсудили со спецпосланником США ситуацию вокруг КНДР
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
В Иране сбили иностранный беспилотник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния