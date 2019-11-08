МИД: России понятны мотивы, побудившие Иран сокращать обязательства по СВПД

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва понимает причины, побудившие Иран сокращать свои обязательства в рамках иранской ядерной сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы понимаем мотивы, по которым Исламская республика Иран каждые шестьдесят дней осуществляет шаги, означающие сокращение объемов принятых ею на себя добровольных обязательств, понимаем эти мотивы. Вместе с тем, мы призываем все стороны, всех оставшихся участников СВПД к сдержанности. Нельзя испытывать договоренность на прочность", - сказал Рябков журналистам в кулуарах Московской конференции по нераспространению.