Захарова ждет объяснений от Лондона по поводу создателя "Белых касок"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лондону вместо претензий в адрес Москвы и Дамаска по поводу критики "Белых касок" следовало бы прокомментировать информацию о том, что одним из основателей организации является экс-сотрудник Ми-6, который, по некоторым данным, контактировал с "Аль-Каидой" *, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Так она прокомментировала заявление замглавы британского МИД Эндрю Маррисона о том, что представители "Белых касок" якобы "стали объектом кампании по дезинформации со стороны властей Сирии и России".

Захарова назвала это коммюнике британского Форин-офиса "чудесным", особенно в контексте истории создания организации "Белые каски".

"Давайте посмотрим, кто же стоит у истоков данной структуры... Достоверно известно, что один из создателей "Белых касок" - это Джеймс ле Мезюрье. Это бывший офицер разведки Британии, а именно Ми-6",- сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что подобное совпадение вряд ли можно считать случайным.

"Этот человек засветился во многих конфликтах по всему миру, включая Балканы, Ближний Восток... Более того, ряд исследователей указывают на наличие связи этого бывшего разведчика с террористическими организациями еще во времена его работы в Косово. Там, по некоторым данным, в его команду входили члены даже "Аль-Каиды"*,- сказала представитель МИД РФ.

В Москве "очень хотели бы услышать какое-то объяснение со стороны официального Лондона этих фактов", добавила Захарова.