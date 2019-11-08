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РИА Новости
Война в Сирии

Захарова ждет объяснений от Лондона по поводу создателя "Белых касок"

14:57 08.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лондону вместо претензий в адрес Москвы и Дамаска по поводу критики "Белых касок" следовало бы прокомментировать информацию о том, что одним из основателей организации является экс-сотрудник Ми-6, который, по некоторым данным, контактировал с "Аль-Каидой"*, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала заявление замглавы британского МИД Эндрю Маррисона о том, что представители "Белых касок" якобы "стали объектом кампании по дезинформации со стороны властей Сирии и России".
Захарова назвала это коммюнике британского Форин-офиса "чудесным", особенно в контексте истории создания организации "Белые каски".
"Давайте посмотрим, кто же стоит у истоков данной структуры... Достоверно известно, что один из создателей "Белых касок" - это Джеймс ле Мезюрье. Это бывший офицер разведки Британии, а именно Ми-6",- сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что подобное совпадение вряд ли можно считать случайным.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Захарова прокомментировала осквернение памятника Черниенко в Молдавии
"Этот человек засветился во многих конфликтах по всему миру, включая Балканы, Ближний Восток... Более того, ряд исследователей указывают на наличие связи этого бывшего разведчика с террористическими организациями еще во времена его работы в Косово. Там, по некоторым данным, в его команду входили члены даже "Аль-Каиды"*,- сказала представитель МИД РФ.
В Москве "очень хотели бы услышать какое-то объяснение со стороны официального Лондона этих фактов", добавила Захарова.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
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Война в СирииМи-6Война в СирииМария ЗахароваАль-КаидаВеликобританияСирияВ мире
Популярные комментарии
Может пора "Белые каски" внести в международный список террористических организаций!
8 ноября, 16:32
DDrosS2006
1600000
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