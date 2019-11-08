Захарова ждет объяснений от Лондона по поводу создателя "Белых касок"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лондону вместо претензий в адрес Москвы и Дамаска по поводу критики "Белых касок" следовало бы прокомментировать информацию о том, что одним из основателей организации является экс-сотрудник Ми-6, который, по некоторым данным, контактировал с "Аль-Каидой"*, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала заявление замглавы британского МИД Эндрю Маррисона о том, что представители "Белых касок" якобы "стали объектом кампании по дезинформации со стороны властей Сирии и России".
Захарова назвала это коммюнике британского Форин-офиса "чудесным", особенно в контексте истории создания организации "Белые каски".
"Давайте посмотрим, кто же стоит у истоков данной структуры... Достоверно известно, что один из создателей "Белых касок" - это Джеймс ле Мезюрье. Это бывший офицер разведки Британии, а именно Ми-6",- сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что подобное совпадение вряд ли можно считать случайным.
"Этот человек засветился во многих конфликтах по всему миру, включая Балканы, Ближний Восток... Более того, ряд исследователей указывают на наличие связи этого бывшего разведчика с террористическими организациями еще во времена его работы в Косово. Там, по некоторым данным, в его команду входили члены даже "Аль-Каиды"*,- сказала представитель МИД РФ.
В Москве "очень хотели бы услышать какое-то объяснение со стороны официального Лондона этих фактов", добавила Захарова.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России