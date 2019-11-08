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РИА Новости

Медведев подписал постановление о создании инновационного центра "Сириус"

14:55 08.11.2019 (обновлено: 15:24 08.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра "Сириус". Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Как следует из постановления, центр будет заниматься такими научными направлениями, как цифровые и интеллектуальные технологии, роботизированные системы, системы обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, а также науками о жизни, в том числе генетикой, иммунобиологией и биомедициной.
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"Создание центра будет способствовать повышению привлекательности сферы исследований, расширению доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных научных и научно-технических проектах", — говорится в постановлении.
Инициатором проекта назначен образовательный фонд "Талант и успех". Росимущество обязано передать ему 163 земельных участка в Краснодарском крае, а также восемь нежилых зданий.
Премьер также поручил Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос о бюджетных ассигнованиях для центра. Госкомпаниям и госкорпорациям в сфере высоких технологий рекомендуется принять участие в создании и развитии территории и инфраструктуры "Сириуса".
Фонд "Талант и успех" открыл образовательный центр "Сириус" 1 сентября 2015 года. Он создан в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил попечительский совет фонда. Цель работы "Сириуса" — выявление, развитие и поддержка одаренных детей, проявивших себя в искусстве, спорте, естественно-научных дисциплинах или техническом творчестве.
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Популярные комментарии
А что Сколково уже достигло всех немыслемых высот или просто переименовали чтобы без санкций можно было закупать иностранные технологии устаревшие и выдавать их за свои?
8 ноября, 14:58
ИРИван Русский
900002
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