Медведев подписал постановление о создании инновационного центра "Сириус"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра "Сириус". Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Как следует из постановления, центр будет заниматься такими научными направлениями, как цифровые и интеллектуальные технологии, роботизированные системы, системы обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, а также науками о жизни, в том числе генетикой, иммунобиологией и биомедициной.

"Создание центра будет способствовать повышению привлекательности сферы исследований, расширению доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных научных и научно-технических проектах", — говорится в постановлении.

Инициатором проекта назначен образовательный фонд "Талант и успех". Росимущество обязано передать ему 163 земельных участка в Краснодарском крае, а также восемь нежилых зданий.

Премьер также поручил Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос о бюджетных ассигнованиях для центра. Госкомпаниям и госкорпорациям в сфере высоких технологий рекомендуется принять участие в создании и развитии территории и инфраструктуры "Сириуса".