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РИА Новости

Помпео в канун юбилея падения Берлинской стены раскритиковал Россию и Китай

14:51 08.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу выступил с речью в Берлине, раскритиковав правительства России, Китая и Ирана, призвав западные страны бороться за ценности "свободных обществ".
Выступая в фонде Körber в Берлине, где в субботу будут праздновать 30-летие падения Берлинской стены, Помпео заявил, что это историческое событие должно служить уроком "для тех, кто считает, что авторитарные режимы будут существовать веками".
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"Мы думали, возможно, что падение коммунизма в Берлине, в Москве и в остальном восточном блоке начнет необратимый тренд во всем мире. Были те, кто писал о конце истории, мы думали, что свободные общества будут процветать везде. Где-то это произошло, но более важно, что мы думали, что мы могли освободить наши ресурсы, направляемые союзниками, ресурсы, которые обеспечивали эти свободы. К сожалению, мы были неправы. Мы были неправы относительно курса, который многие страны могут сегодня взять", - заявил госсекретарь.
Помпео обрушился с критикой на российские власти, упомянув в том числе Крым, ситуацию с украинской церковью, которая, по его словам, подвергается давлению со стороны России. Госсекретарь перешел к Китаю, в котором, по его словам, "коммунистическая партия формирует новое видение авторитаризма, такое, которое мир не видел очень давно". "Китайская компартия использует тактику и методы подавления собственного народа, которые будут устрашающее знакомыми для бывших восточных немцев", - добавил госсекретарь США.
Дипломат призвал признать, "что свободные нации находятся в соревновании ценностей с этими несвободными нациями". "Эта истина была для нас не очень очевидна в 1989 году, это, наверно, можно понять, но сегодня, 30 лет спустя, мы должны праздновать в трезвости, мы должны видеть мир таким, какой он есть. Мы должны признать, кем являемся мы. Наши демократии - США и Германии - обладают огромным политическим и экономическим капиталом и мощью, которые могут быть накоплены только свободными обществами. У нас есть обязанность, у всех нас, защищать то, что было так сложно заполучить в 1776, 1945 и 1989 годах, и мы должны делать это вместе. Это непросто сделать, а делать это в одиночку невозможно", - сказал Помпео.
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По его словам, именно поэтому США выступают за то, чтобы "Германия не была зависима от российских энергопоставок".
Он отметил, что западные страны должны говорить о нарушении прав человека в других государствах, потому что "если вы не выступаете лидером, если мы не выступаем лидерами, то кто будет?". "Сегодня я и мои соотечественники радуемся с немецким народом. Стены больше нет, но давайте не будем воспринимать несерьезно угрозы нашей свободе, вызовы, с которыми мы все сталкиваемся от режимов, которые правят вместо того, чтобы управлять, режимов, которые нарушают права вместо того, чтобы их защищать", - добавил Помпео.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ).
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