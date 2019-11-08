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РИА Новости
РИА Наука

Ученые обнаружили высокотоксичные вещества в домашней пыли

14:48 08.11.2019 (обновлено: 15:42 08.11.2019)
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© Depositphotos / AndreyPopovДомашняя пыль
Домашняя пыль
© Depositphotos / AndreyPopov
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские и финские ученые выяснили, что вещество фузарицидин, выделяемое микробами, обитающими в домашней пыли, токсично для всех млекопитающих. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomolecules.
Фузарицидины — природные липопептиды, которые производятся бактериями Paenibacillus polymyxa, живущими в почве. Это естественные антибиотики, поэтому их применяют для защиты сельхозкультур от фитопатогенов.
Интерес к соединениям типа фузарицидина возник в связи с проблемой создания антибактериальных средств нового поколения.
Дело в том, что патогенные микроорганизмы, против которых когда-то были разработаны антибиотики, со временем приспосабливаются, вырабатывая все новые ферменты. Это грозит появлением панрезистентных штаммов, устойчивых ко всем известным антибиотикам и способных вызвать планетарные эпидемии.
Поэтому ученые всего мира работают над созданием новых антибиотиков для борьбы с устойчивыми штаммами. Фузарицидин, эффективный против многих патогенных грибов, дрожжей и грамположительных бактерий, считается перспективным.
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Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН совместно с коллегами из Института фундаментальных проблем биологии РАН и Университета Аалто (Финляндия) решили выяснить механизм действия фузарицидина на человека и животных.
Оказалось, что фузарицидины и родственные им соединения высокотоксичны для клеток всех млекопитающих. Механизм их действия связан с образованием пор в поляризованных (заряженных) мембранах клетки — например, в плазматической или внутренней мембране митохондрий.
Подробнее механизм действия описывает в пресс-релизе ИТЭБ РАН старший научный сотрудник института и один из авторов исследования Алексей Круглов: "Положительно заряженный гуанидиновый остаток на конце гибкого липидного хвоста молекул фузарицидинов является локомотивом, который втаскивает аминокислотное кольцо в заряженную мембрану, где и образуется пора. Сходные по строению, но лишенные положительного заряда на хвосте соединения (типа антибиотика полимиксина B) обладают в сотни раз меньшей токсичностью по отношению к клеткам млекопитающих".
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Ранее финские ученые в ходе многолетнего исследования выяснили, что домашняя пыль, содержащая продукты жизнедеятельности микробов, при длительном воздействии может вызывать самые разные патологии. Наибольшую опасность представляют ветхие здания с повышенной влажностью — в них ученые наблюдали повышенный уровень заболеваемости людей и гибель сельскохозяйственных животных. Анализ образцов пыли с пола и стен зданий показал, что в них содержится фузарицидин.
Авторы статьи отмечают, что после таких результатов вряд ли можно рассматривать фузарицидин в качестве перспективного антибиотика для лечения людей и животных. Кроме того, эти данные могут поставить крест на использовании фузарицидин-продуцирующих микроорганизмов для защиты сельскохозяйственных культур.
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