В Иране сбили иностранный беспилотник

Инцидент произошел в пятницу утром в районе порта Махшахр на юго-западе страны. Другие подробности не приводятся.
Сейчас эксперты изучают обломки дрона, результаты будут озвучены позже.
В республиканской армии подтвердили, что сбили БПЛА.
"Этот решительный шаг и пуск ракет был осуществлен в ответ на нарушение иностранным беспилотником воздушного пространства нашей страны", — говорится в заявлении военных.
Какой стране принадлежал беспилотник, не уточняется.
В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе дрон США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне ответили, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.
🎥 نخستین تصاویر از انهدام پهپاد متجاوز با سامانه بومی پدافند هوایی ارتش pic.twitter.com/wGXIFDbY3I— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 8 ноября 2019 г.