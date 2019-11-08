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РИА Новости

В Иране сбили иностранный беспилотник

14:47 08.11.2019 (обновлено: 15:40 08.11.2019)
14853
© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск ракеты во время военных учений в Иране
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
© AP Photo / Iranian Army
ТЕГЕРАН, 8 ноя — РИА Новости. В Иране сбили иностранный беспилотник, сообщил агентству IRNA губернатор провинции Хузестан Голямреза Шариати.
Инцидент произошел в пятницу утром в районе порта Махшахр на юго-западе страны. Другие подробности не приводятся.
Сейчас эксперты изучают обломки дрона, результаты будут озвучены позже.
В республиканской армии подтвердили, что сбили БПЛА.
"Этот решительный шаг и пуск ракет был осуществлен в ответ на нарушение иностранным беспилотником воздушного пространства нашей страны", — говорится в заявлении военных.
Какой стране принадлежал беспилотник, не уточняется.
В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе дрон США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне ответили, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.
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Тегеран (город)ИранВ мире
Популярные комментарии
Молодцы!
8 ноября, 15:19
Арсений Понфиленко
3400016
дизлайк поставил видимо тот, кто запустил этот дрон )))
8 ноября, 16:46
Да ладно
7500812
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