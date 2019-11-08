В Госдуму внесли проект о регулировании товарных интернет-агрегаторов

Российский бизнес сможет продавать свои товары в Европу через AliExpress

Российский бизнес сможет продавать свои товары в Европу через AliExpress

Документ наделяет кабмин правом регулировать деятельность владельца агрегатора информации о товарах и услугах, участвующего в заключении договоров розничной купли-продажи при продаже товаров дистанционным способом. Соответствующее изменение вносится в закон "О защите прав потребителей".