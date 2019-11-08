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РИА Новости
Культура

В Париже задержали британского музыканта Пита Доэрти

14:46 08.11.2019
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© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкПит Доэрти
Пит Доэрти
© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Скандально известный британский музыкант Пит Доэрти задержан в Париже за приобретение наркотиков, сообщает газета Point.
По данным газеты, полиция задержала музыканта в ночь на пятницу в девятом округе Парижа. Сообщается, что в момент задержания при себе у Доэрти было два грамма кокаина, при этом музыкант был пьян. Представители правоохранительных органов сообщили изданию, что музыканта поместили под стражу за приобретение психотропных веществ.
Это уже не первый случай задержания музыканта из-за наркотиков. В 2011 году суд Лондона приговорил Доэрти к шести месяцам тюрьмы за хранение кокаина.
Доэрти прославился как гитарист и вокалист скандально известной рок-группы The Libertines, которую он основал в 1997 году вместе со своим другом Карлом Баратом.
Пит Доэрти известен не только своими скандальными историями, связанными с наркотиками, но и автобиографичными картинами, написанными кровью. Ему также посвящена детская книжка с иллюстрациями, по сюжету которой Доэрти играет на гитаре, носит шляпы, ест "особые сласти" и "часто падает". Автор книги надеется, что история скандалиста послужит "предупреждением для маленьких читателей".
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КультураПит ДоэртиЛондонПарижВ мире
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