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РИА Новости
Культура

Клип Реввы за две недели набрал десять миллионов просмотров на YouTube

17:29 08.11.2019
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Клип российского шоумена Александра Реввы (Артура Пирожкова) на песню "Она решила сдаться" за две недели набрал десять миллионов просмотров на YouTube.
"Спасибо всем, кому пришлась по душе песня Антона Пустового (кстати, того самого автора хита "Цвет настроения синий")", — написал Пирожков в инстаграме.
Клип, режиссерами которого выступили исполнитель трека и Сергей Грей, основан на сюжете фильма Гая Ричи "Аладдин" с Уиллом Смитом.
Нищий парень влюблен в принцессу (Наталья Горожанова). Однажды, сидя в пустыне с мартышкой Абу и мечтая о еде, он находит волшебную лампу с джинном (Михаил Галустян), который исполняет три его желания.
Александр Ревва на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля
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Клип Артура Пирожкова на песню "Зацепила" набрал 100 миллионов просмотров
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КультураАлександр РевваYouTubeМихаил Галустян
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