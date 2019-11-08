Клип Реввы за две недели набрал десять миллионов просмотров на YouTube

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Клип российского шоумена Александра Реввы (Артура Пирожкова) на песню "Она решила сдаться" за две недели набрал десять миллионов просмотров на YouTube.

"Спасибо всем, кому пришлась по душе песня Антона Пустового (кстати, того самого автора хита "Цвет настроения синий")", — написал Пирожков в инстаграме.

Клип, режиссерами которого выступили исполнитель трека и Сергей Грей, основан на сюжете фильма Гая Ричи "Аладдин" с Уиллом Смитом.