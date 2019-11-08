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РИА Новости

СМИ: датский террорист причастен к крушению российского А321 над Синаем

14:38 08.11.2019
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© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГлава МЧС РФ Владимир Пучков осматривает обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург на месте крушения
Глава МЧС РФ Владимир Пучков осматривает обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа, который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург на месте крушения
© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL
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Глава МЧС РФ Владимир Пучков осматривает обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург на месте крушения. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 8 ноя - РИА Новости. Датский террорист Базил Хассан (Basil Hassan), предположительно, причастен к подрыву российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает датская телерадиокорпорация DR со ссылкой на материалы следствия.
В распоряжение датских журналистов попали материалы следствия в отношении гражданина Австралии страны Халеда Хаята (Khaled Khayat). Австралийский суд признал Хаята виновным в подготовке теракта в отношении рейса Сидней - Дубай. Хаят, причастный к ИГ* был задержан в 2017 году. По данным датских журналистов, он сообщил в ходе допроса, что за организацией несостоявшегося теракта стояли Базил Хассан и брат Хаята, Терек.
"Был еще самолет, который взорвался над Египтом. За этим стоят те же люди (Хаят и Хассан - ред.)", - цитирует DR материалы полицейского допроса. В материалах также отмечается, что для осуществления обоих терактов предполагалось использовать один и тот же метод.
На месте крушения самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте
4 ноября 2015, 10:11РИА Новости
WSJ: пилоты A321 не обсуждали во время полета технические неполадкиРанее СМИ сообщали о том, что пилоты Airbus A321 знали об экстренной ситуации и пытались справиться с возникшими неполадками, однако предварительные данные расшифровки черных ящиков говорят об обратном.
Базил Хассан родился в 1987 году, гражданин Дании, настоящее имя Мухаммед Базил Аль-Шейх. Имеет диплом инженера. По данным госдепартамента США играет ключевую роль в планировании операций за территорией, подконтрольной ИГ*, указывает телерадиокорпорация.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Крушение российского самолета в Египте
31 октября 2015, 17:54РИА Новости
Крушение российского самолета в ЕгиптеРоссийский самолет Airbus A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.
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Исламское государствоШарм-эш-ШейхAirbus A321ФСБ РФКогалымавиаСиднейСШАВ мире
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