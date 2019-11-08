СМИ: датский террорист причастен к крушению российского А321 над Синаем

СТОКГОЛЬМ, 8 ноя - РИА Новости. Датский террорист Базил Хассан (Basil Hassan), предположительно, причастен к подрыву российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает датская телерадиокорпорация DR со ссылкой на материалы следствия.
В распоряжение датских журналистов попали материалы следствия в отношении гражданина Австралии страны Халеда Хаята (Khaled Khayat). Австралийский суд признал Хаята виновным в подготовке теракта в отношении рейса Сидней - Дубай. Хаят, причастный к ИГ* был задержан в 2017 году. По данным датских журналистов, он сообщил в ходе допроса, что за организацией несостоявшегося теракта стояли Базил Хассан и брат Хаята, Терек.
"Был еще самолет, который взорвался над Египтом. За этим стоят те же люди (Хаят и Хассан - ред.)", - цитирует DR материалы полицейского допроса. В материалах также отмечается, что для осуществления обоих терактов предполагалось использовать один и тот же метод.
4 ноября 2015, 10:11РИА НовостиWSJ: пилоты A321 не обсуждали во время полета технические неполадкиРанее СМИ сообщали о том, что пилоты Airbus A321 знали об экстренной ситуации и пытались справиться с возникшими неполадками, однако предварительные данные расшифровки черных ящиков говорят об обратном.
Базил Хассан родился в 1987 году, гражданин Дании, настоящее имя Мухаммед Базил Аль-Шейх. Имеет диплом инженера. По данным госдепартамента США играет ключевую роль в планировании операций за территорией, подконтрольной ИГ*, указывает телерадиокорпорация.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
31 октября 2015, 17:54РИА НовостиКрушение российского самолета в ЕгиптеРоссийский самолет Airbus A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.