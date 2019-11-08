СМИ: датский террорист причастен к крушению российского А321 над Синаем

"Был еще самолет, который взорвался над Египтом. За этим стоят те же люди (Хаят и Хассан - ред.)", - цитирует DR материалы полицейского допроса. В материалах также отмечается, что для осуществления обоих терактов предполагалось использовать один и тот же метод.