В МИД оценили заявления о "вмешательстве России" в ситуацию в Боливии

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России обратило внимание на появившиеся в СМИ Мария Захарова. Министерство иностранных дел России обратило внимание на появившиеся в СМИ Боливии перепечатки публикации с утверждениями о "российском вмешательстве", Москва рассматривает их как провокацию, заявила официальный представитель МИД РФ

"Мы обратили внимание на появившиеся в местных СМИ Боливии перепечатки спекуляции на тему очередного вмешательства, российского вмешательства, теперь якобы в Боливии. Как и во всех предыдущих случаях, обвинения носят абсолютно бездоказательный характер, они безосновательны. В этот раз первоисточником так называемых информационных вбросов стал один из интернет-ресурсов, специальная компания, она зарегистрирована в Прибалтике и за счет средств зарубежных спонсоров публикует заказные материалы точечной антироссийской направленности", - заявила Захарова на брифинге в Москве.

По словам представителя МИД РФ, эта компания пытается позиционировать себя как некое российское СМИ, однако таковым не является. "Мы решительно отвергаем подобные инсинуации, рассматриваем их как провокацию, как тот самый пример фейк-ньюс, с которым все борются. Мы исходим из того, что если у кого-то имеется конкретная информация относительно случаев нарушения законодательства в Боливии, то эти факты должны получить рассмотрение в рамках существующих двусторонних механизмов правовой помощи", - отметила Захарова.

При этом представитель ведомства добавила, что Россия внимательно следит за развитием ситуации вокруг Боливии. По данным МИД РФ, в ряде городов этой страны продолжаются протестные акции, перекрываются дороги, происходят столкновения между группами граждан. "К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. В этой связи ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России выступил с рекомендацией российским гражданам ответственно подходить к планированию возможных поездок в эту страну", - напомнила представитель министерства.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре выборов президента одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Начавшиеся протесты переросли в жестокие беспорядки во многих регионах. Протестующие оппозиционеры подожгли по меньшей мере одно региональное отделение Избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом в Кочабамбе.