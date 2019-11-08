Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T14:37Z
https://ria.ru/20191108/1560722887.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155990/24/1559902496_0:151:2798:1726_1036x0_80_0_0_791525e86ceffddffa84c862e07405d8.jpg
РИА Новости

В МИД оценили заявления о "вмешательстве России" в ситуацию в Боливии

14:37 08.11.2019
533
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России обратило внимание на появившиеся в СМИ Боливии перепечатки публикации с утверждениями о "российском вмешательстве", Москва рассматривает их как провокацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на появившиеся в местных СМИ Боливии перепечатки спекуляции на тему очередного вмешательства, российского вмешательства, теперь якобы в Боливии. Как и во всех предыдущих случаях, обвинения носят абсолютно бездоказательный характер, они безосновательны. В этот раз первоисточником так называемых информационных вбросов стал один из интернет-ресурсов, специальная компания, она зарегистрирована в Прибалтике и за счет средств зарубежных спонсоров публикует заказные материалы точечной антироссийской направленности", - заявила Захарова на брифинге в Москве.
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
6 ноября, 04:00РИА Новости
Боливия потеряла почти 170 миллионов долларов за две недели протестов
По словам представителя МИД РФ, эта компания пытается позиционировать себя как некое российское СМИ, однако таковым не является. "Мы решительно отвергаем подобные инсинуации, рассматриваем их как провокацию, как тот самый пример фейк-ньюс, с которым все борются. Мы исходим из того, что если у кого-то имеется конкретная информация относительно случаев нарушения законодательства в Боливии, то эти факты должны получить рассмотрение в рамках существующих двусторонних механизмов правовой помощи", - отметила Захарова.
При этом представитель ведомства добавила, что Россия внимательно следит за развитием ситуации вокруг Боливии. По данным МИД РФ, в ряде городов этой страны продолжаются протестные акции, перекрываются дороги, происходят столкновения между группами граждан. "К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. В этой связи ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России выступил с рекомендацией российским гражданам ответственно подходить к планированию возможных поездок в эту страну", - напомнила представитель министерства.
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
25 октября, 02:26РИА Новости
США и страны Южной Америки заявили, что могут не признать выборы в Боливии
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре выборов президента одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Начавшиеся протесты переросли в жестокие беспорядки во многих регионах. Протестующие оппозиционеры подожгли по меньшей мере одно региональное отделение Избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом в Кочабамбе.
Оппозиционеры в Боливии, оспаривающие результаты президентских выборов, 22 октября объявили о начале бессрочной забастовки в городе Санта-Крусе – экономическом центре страны. Как заявил ранее министр экономики Боливии Луис Арсе, экономика страны потеряла 167 миллионов долларов за первые две недели забастовки и протестов противников переизбрания Моралеса.
Президент Боливии Эво Моралес
26 октября, 00:59РИА Новости
Власти Боливии предложили проверить подсчет голосов на выборах президента
610010
Обсудить 0
Мария ЗахароваЭво МоралесМИД РФБоливияВ мире
Рекомендуем
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал слова Макрона о сценариях развития России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков призвал дождаться окончания работы над законом о СМИ-иноагентах
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Студия радио Sputnik
Симоньян рассказала, как в Эстонии запугивают желающих работать в Sputnik
Логотип телеканала RT
Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге
Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018
Пушков прокомментировал призыв Макрона пересмотреть отношения с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова ждет объяснений от Лондона по поводу создателя "Белых касок"
Здание Государственной Думы РФ
Глава Deutsche Welle встретился с членами комиссии Госдумы
Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II
Патриарх Александрийский впервые помянул Епифания Думенко во время литургии
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Депутаты Госдумы продолжат диалог с Deutsche Welle в Берлине
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
Рябков прокомментировал назначение Салливана послом США в России
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"
Вид на Филиппины
Филиппины предоставили убежище экс-королеве красоты из Ирана
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся
Вид на Ялту
Депутат прокомментировал публикацию карты Украины без Крыма в NYT
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния