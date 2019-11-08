Родители финских школьников считают русский язык одним из важных предметов

"Безусловно, самый полезный язык для будущего ребенка является английский (92% родителей оценили его как важный). Следующим стал русский (62%) и шведский (61%). Некоторые из этих других языков отстали по популярности, а именно немецкий (49%), испанский (31%), французский (21%) и китайский (17%). Около 10% добавили еще один язык, такой как турецкий, курдский и язык жестов", - говорится в исследовании.